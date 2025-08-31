Esta superficie es una de las más sucias en tu cocina, según expertos

Con frecuencia, las personas limpian e intentan mantener reluciente y ordenada la cocina, el espacio que debe estar casi estéril para preparar los alimentos.

Las personas compran muchísimos productos de limpieza para desinfectar las superficies, como la estufa, el extractor, el fregadero, el horno, la encimera y el refrigerador , pero hay un espacio en éste último que no se desinfecta adecuadamente.

Un estudio publicado en 2022 por Frontiers in Microbiology dio a conocer que el mango del refrigerador es la segunda fuente de patógenos transmitidos por alimentos más grande en la cocina, superado por el fregadero .

La profesora de salud pública por la Universidad del Sur de Florida, Estados Unidos, Jill Roberts, señala que algunos de los microbios más peligrosos que se encuentran en este espacio casi siempre desapercibido son:

E. coli: bacteria que suele llegar a la cocina a través de la carne cruda

Salmonella, Campylobacter y Listeria: patógenos que provienen del pollo crudo

Klebsiella pneumoniae

Staphylococcus aureus

La experta advierte que la presencia de estos peligrosos patógenos es principalmente causada por la contaminación que se origina durante la preparación de los alimentos, y es un riesgo que no debemos ignorar.

Uno de los ejemplos más claros para explicar cómo es que no desinfectar adecuadamente el mango del refrigerador es un potencial peligro para nuestra salud es la preparación de una comida con carne, ya que al tocar este alimento crudo y luego abrir el refrigerador, se transfieren los gérmenes al mango, del mango a otras manos, de las manos a la comida, de la comida a la boca.

¿Cómo mantener adecuadamente limpia esta superficie?

Según la agencia del gobierno de los Estados Unidos "Food and Drug Administration" (FDA) —cuya misión es proteger la salud pública, asegurando la seguridad y eficacia de alimentos, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos, productos biológicos y productos de tabaco— las enfermedades transmitidas por alimentos causan miles de hospitalizaciones y muertes cada año.

Por ello, limpiar el mango del refrigerador no debe ser una tarea que se deba tomar a la ligera. Para que su desinfección sea óptima, se recomienda tallar la superficie utilizando una esponja limpia y jabón simple una vez a la semana (por lo menos). El resto de los días de la semana, lo mejor será utilizar toallitas húmedas que eliminen los microbios, como las de las marcas Lysol o Clorox.

Una nota importante es que no se debe utilizar la misma esponja del fregadero de cocina para limpiar el mango, pues estas pueden contener millones de bacterias después de solo dos semanas de uso, convirtiéndolas en uno de los objetos más contaminados de la cocina y del hogar.

Te puede interesar: Calendario Lunar: estas son las fases y eclipses de la luna en septiembre 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF