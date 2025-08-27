DIF Jalisco y Casa Hogar Alegría invitan a participar en el segundo torneo con causa "Más allá del Golf"

Con el fin de unir esfuerzos para contribuir en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes de Jalisco, el Sistema DIF estatal y la asociación civil Casa Hogar Alegría invitan a participar en el segundo torneo de golf con causa “Más allá del Golf”, que se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre en el Club de Golf Las Lomas.

El objetivo del torneo es generar una red de solidaridad que busca recaudar dos millones de pesos en beneficio de las niñas y adolescentes residentes de la Casa Hogar Alegría. La meta es inscribir a 132 jugadores, entre empresarios, líderes de opinión y apasionados del deporte.

El costo del boleto es de seis mil pesos y la inscripción puede realizarse en el número 33 3201 2328.

Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, destacó que con los fondos recaudados con este torneo se podrá brindar un hogar seguro, un acompañamiento digno y oportunidades a las niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Además, desde el DIF se trabaja con instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y la iniciativa privada para atender de manera integral a las infancias del estado, afirmó.

“Tenemos un compromiso permanente con la niñez institucionalizada. Sabemos que detrás de cada número hay una historia, un rostro, un corazón que merece todo nuestro esfuerzo [...]. Para que nos demos una idea de la importancia de apoyar a los organismos de la sociedad civil que se dedican a tareas de asistencia social, el Gobierno de Jalisco cuenta con solo dos albergues de este tipo, frente a los 78 constituidos como A.C. s (asociaciones civiles). Estos números nos muestran la magnitud del reto, pero también nos recuerda la urgencia de redoblar esfuerzos”, comentó Villa de Lemus.

En Jalisco hay 3 mil 51 niñas, niños y adolescentes institucionalizados, de los cuales 642 permanecen bajo custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes (PPNNA). En los 78 albergues operados por asociaciones civiles en la entidad, en tanto, residen 103 menores de edad, quienes permanecen bajo tutela del Estado.

Por su parte, en Casa Hogar Alegría residen 45 niñas y adolescentes derivadas por distintas delegaciones de la PPNNA. En este lugar se ofrece asilo mientras se resuelve su situación jurídica, educación, alimentación, salud y cuidado integral. La manutención es cubierta al 100 por ciento por la iniciativa privada y cada menor requiere alrededor de 17 mil pesos mensuales para cubrir sus necesidades y actividades de desarrollo.

Carmen Villarreal Treviño, directora de este albergue, señaló que de las 45 niñas residentes, 10 son bebés, por lo que consideran ampliar la cantidad de cuneros con los que cuentan para atender la demanda de menores que necesitan un hogar en Jalisco.

“Sabemos que hay una descomposición social de la cual todos somos responsables, y nosotros lucharemos, incansablemente, hasta que no haya ningún niño sin casa, sin hogar, sin cuidado [...]. Una niña el día de mañana tendrá una familia y sabemos que es urgente atender sus necesidades, cubrir sus huecos de educación y de, inclusive, de cariño, y eso es lo que nosotros hacemos en Casa Hogar Alegría, brindarles realmente un hogar con la idea de transformarlas y que el día de mañana sean adultas seguras y productivas”, mencionó Villareal.

“El nombre es ‘Más allá del Golf’ porque lo que queremos es invitar a que pasen un buen rato los golfistas y que sepan que con su participación están ayudando a algo más profundo, que es justamente la niñez en nuestro estado”, finalizó la directora.

AO

