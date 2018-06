Microsoft sorprende con anuncio de 50 juegos previo a la E3

Junio seguramente es uno de los meses más esperados para todos los gamers, pues en este mes se celebra el que se considera el evento más importante sobre el tema: el Electronic Entertainment Expo, mejor conocido como E3, en donde se presentan propuestas y novedades de los videojuegos más destacados del mercado.

La edición 2018 tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, durante los próximos 12, 13 y 14 de junio. Durante los días previos al inicio del E3, las compañías de videoujuegos (como Nintendo, Ubisoft y Microsoft) ofrecen conferencias para dar adelantos de lo que presentarán en el evento.

El día de hoy se llevó a cabo la conferencia de Microsoft en el Microsoft Theater. La presentación anunció alrededor de 50 juegos, entre los que destacan "Halo Infinite", "Ori and the Will of the Wisps", "Fallout 76", entre otros. Otra de las novedades fue la noticia de que "Gears of War" tendrá un spin-off para celulares, animado con figuras Funko Pop! El nombre de este proyecto será "Gears POP".

Otro que también llamó la atención fue el famoso videojuego "Cuphead", que el año pasado tuvo un gran éxito. Microsoft confirmó que Cuphead y Mugman continuarán sus aventuras en The Delicious Last Course, en donde los jugadores encontrarán nuevas armas, una nueva isla y tendrán que enfrentarse a nuevos jefes, entre otras cosas.

El videojuego "Cyberpunk 2077", del cual mostraron un video de adelanto, también recibió múltiples elogios.

Bethesda Softworks también ofreció una presentación, y Devolver Digital, la tendrá alrededor de las 8 pm.

El día de mañana, 11 de junio, tendrán lugar las conferencias de Square Enix, Limited Run Games, Ubisoft, PC Gaming Show y Sony. Ésta última planea concentrarse en "Death Stranding", "Gost of Tsushima", "Spider-man" y "The Last of Us Part II".

Nintendo no tendrá conferencia previa, y en vez de esto, expondrá una presentación de video pregrabada el 12 de junio. Esta presentación se centrará en el lanzamiento de los juegos de Nintendo Switch en 2018, con un enfoque especial en el próximo título de "Súper Smash Bros".

La primera E3 se celebró en el año de 1995, a cargo de la Interactive Digital Software Association, ahora llamada Entertainment Software Association. En aquella edición se presentó la primer videoconsola Sony llamada Play Station; Nintendo, por otro lado, mostró la Ultra 64, que acabaría siendo el Nintendo 64.

CE