Microsoft pide dejar de usar Internet Explorer

Eliminar un hábito que nos ha acompañado por mucho tiempo es difícil, pero de ser dañino debe desaparecer. Así lo considera Microsoft, ya que sabe que todavía hay muchas empresas y personas que utilizan Internet Explorer, debido a que el navegador, aunque desactualizado, admite la visualización de webs antiguas. Sin embargo, la compañía le está pidiendo a la gente que finalmente abandone a este navegador y que adopte uno más moderno.

Por medio de una publicación en su blog oficial, Chris Jackson, arquitecto senior de ciberseguridad de Microsoft, dijo que de continuar usando Internet Explorer, se está acumulando una tonelada de "deuda técnica", por lo que pidió a la comunidad no usar Internet Explorer como navegador habitual o predeterminado.

¿Por qué sigue disponible Explorer entonces?

La razón que brinda el Jefe de Seguridad de Microsoft es que aunque Explorer ha dejado de ser un navegador, si es una herramienta de compatibilidad, es decir, aún se encuentra disponible en su más reciente sistema operativo Windows 10, debido a que diversas empresas utilizan páginas webs antiguas en sus 'intranets' y necesitan que los viejos estándares HTML sigan funcionando como antaño.

No obstante, Explorer ya no cuenta con los nuevos protocolos de seguridad y compatibilidad que sí incluyen Chrome o Mozilla, además de que los desarrolladores ya no están probando literalmente nada en Internet Explorer, lo que lo convierte en un navegador obsoleto.

AC