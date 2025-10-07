Esta es la función que debes apagar en tu celular para ahorrar batería

Si buscas extender la batería de tu teléfono lo máximo posible, posiblemente hayas escuchado que mantener el Bluetooth activado desgasta la carga rápidamente. Sin embargo, la realidad es más matizada: apagar Bluetooth puede ayudar en ciertos casos, pero no es una solución milagrosa. La clave está en entender cuándo y cómo esa conexión inalámbrica consume energía.

La función que conviene desactivar cuando no la usas es el Bluetooth en estado de búsqueda continua o escaneo permanente (también conocido como “modo de exploración”). En muchos equipos, incluso si no estás enviando datos, el sistema mantiene el módulo Bluetooth activo para detectar dispositivos nuevos, como auriculares, relojes o sensores, ese proceso de escaneo consume energía —aunque pequeña— durante períodos prolongados. Al desactivar ese escaneo, es decir, apagando el Bluetooth cuando no se necesita, se evita ese consumo de fondo.

¿Cuánto impacto tiene realmente el Bluetooth en el consumo de batería?

Dejar el Bluetooth encendido, pero sin estar conectado a un dispositivo, añade solo entre un 1 % y un 3 % de consumo extra en un día completo, incluso en escenarios intensivos, como usarlo para reproducir audio durante varias horas, el aumento de consumo ronda entre un 1 % y un 6 %, dependiendo del equipo y la optimización del fabricante. Esto se debe a que muchos celulares modernos emplean Bluetooth Low Energy (BLE), una versión diseñada específicamente para minimizar el uso de energía y mantener conexiones ligeras y eficientes.

Aun así, apagar el Bluetooth tiene sentido en ciertas situaciones: cuando sabes que no lo usarás por periodos largos —por ejemplo, durante la noche o mientras trabajas en el escritorio—, o si tienes múltiples conexiones activas que generan escaneos frecuentes. Pero no hay que obsesionarse: la pantalla, la conexión de datos móviles, el brillo o las aplicaciones en segundo plano son factores que consumen mucha más batería.

¿Y si dejas el Bluetooth activo siempre?

No es necesariamente malo. Muchos expertos coinciden en que la diferencia energética es mínima en el uso diario, siempre que no haya muchas conexiones o dispositivos nuevos apareciendo constantemente.

Además, desactivar y activar el Bluetooth con frecuencia también puede generar un pequeño gasto adicional de energía por el arranque del módulo. Por lo tanto, lo ideal es encontrar un equilibrio: apagarlo solo cuando realmente no se necesite.

En resumen, la función que conviene apagar para ahorrar batería es el escaneo continuo del Bluetooth cuando no está en uso, aunque el ahorro es modesto, forma parte de un conjunto de buenas prácticas que, sumadas, pueden mejorar significativamente la duración de la batería de tu celular.

