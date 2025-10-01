Octubre ha llegado, uno de los meses favoritos para los fanáticos de la astronomía, pues próximamente se podrá admirar la resplandeciente Luna llena de octubre.

¿Cuándo es la Luna llena de octubre 2025?

Si eres de las personas que no puede esperar por ver este espectáculo astronómico, te tenemos buenas noticias, pues la esperada fecha se acerca y será el próximo martes 7 de octubre cuando podrás admirar esta maravillosa Luna llena.

Luna llena de octubre o Luna de Cosecha

La Luna llena de octubre también es conocida como Luna de Cosecha, ya que en el pasado los pueblos originarios de Norteamérica medían el paso del tiempo a través de las fases del satélite natural.

En este sentido, se trata del plenilunio más cercano al equinoccio, que marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el sur.

¿Cuándo será la próxima Luna llena después de la de octubre?

Estos son cada uno de los días en que habrá Luna llena en 2025 en los últimos meses que quedan:

Noviembre: miércoles 5

Diciembre: jueves 4

Fenómenos astronómicos que despedirán 2025

Además de la esperada Luna llena de octubre, en lo que queda de 2025 se podrán apreciar espectaculares fenómenos astronómicos que sorprenderán al ojo humano. A continuación, te decimos las fechas y de cuáles se trata:

8 y 9 de octubre: lluvia de Meteoritos Dracónidas

21 y 22 de octubre: lluvia de Meteoritos Oriónidas

17 y 18 de noviembre: lluvia de Meteoritos Leónidas

13 y 14 de diciembre: lluvia de Meteoritos Gemínidas

21 de diciembre: solsticio de verano

21 y 22 de diciembre: lluvia de Meteoros Úrsidas

