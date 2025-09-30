iOS 26.0.1 trae una lista de cambios importantes para iPhone

Apple liberó la actualización iOS 26.0.1, la primera versión de mantenimiento del ciclo iOS 26, con la intención de mejorar la estabilidad y reforzar la seguridad del sistema. Aunque no incorpora nuevas funciones visibles, sí aborda una serie de problemas reportados por los usuarios tras la llegada de la versión inicial.

La compañía aconseja instalarla cuanto antes, ya que resuelve fallos que impactaban el rendimiento general del dispositivo, entre ellos destacan interrupciones en la conectividad, errores visuales en aplicaciones y mejoras en la accesibilidad.

Ajustes principales

Conectividad Wi-Fi y Bluetooth: se corrigieron fallos en los iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone Air que ocasionaban la desactivación automática de estas funciones.

Acceso a redes móviles: se resolvió un error que impedía a ciertos usuarios conectarse a la red celular después de instalar iOS 26.

Fotografía: se eliminaron defectos visuales que aparecían en imágenes tomadas bajo condiciones específicas de luz en los iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone Air.

Iconos de aplicaciones: se ajustó un problema que provocaba que algunos iconos aparecieran en blanco al aplicarles un color personalizado.

VoiceOver: se corrigió la desactivación inesperada de la función de accesibilidad tras la actualización al nuevo sistema.

Estos ajustes llegan tras varias quejas de usuarios que experimentaron fallas con la búsqueda en el calendario, problemas en el consumo de batería, sobrecalentamiento del dispositivo y errores puntuales en la cámara o la conectividad después de instalar iOS 26.

Relevancia de la actualización

iOS 26 introdujo un diseño renovado llamado Liquid Glass, nuevas funciones de Apple Intelligence y mejoras en aplicaciones de uso cotidiano como Mensajes y Teléfono. Sin embargo, los primeros días tras su lanzamiento evidenciaron inestabilidades que afectaban la experiencia diaria.

Con esta primera corrección, Apple busca afianzar el rendimiento del sistema antes de presentar novedades mayores.

La actualización sigue el patrón de las versiones menores: está enfocada en resolver errores críticos más que en sumar funciones. Para descargarla, basta con entrar en Ajustes → General → Actualización de software y proceder con la instalación.

YC