Cada vez son más las personas que reportan en redes sociales la molestia de recibir un gran número de llamadas de procedencia desconocida. Estas comunicaciones pueden variar entre supuestas propuestas laborales y posibles intentos de fraude. Muchos usuarios optan por ignorarlas o enviarlas directamente al buzón, aunque existe la posibilidad de que entre ellas se encuentre algo importante.Para atender esta situación, Apple incluyó en iOS 26 una herramienta que permite identificar al remitente antes de contestar a un número no registrado.Si deseas habilitar esta función en tu dispositivo, debes seguir estos pasos:Cuando un número desconocido intente comunicarse contigo, Siri pedirá al interlocutor que indique su nombre y el motivo de la llamada. Esa información se transcribirá en la pantalla, para que el usuario decida si responder o rechazar la comunicación.El nuevo sistema operativo está disponible para la mayoría de modelos recientes: desde el iPhone SE (2.ª generación) y el iPhone 11, pasando por las series 12, 13, 14, 15, 16, y también estará presente en la próxima línea iPhone 17.Con estas actualizaciones, Apple no solo optimiza el diseño de sus equipos, sino que busca hacerlos más prácticos, intuitivos y funcionales para la vida diaria, tanto para usuarios expertos como para quienes no lo son.BB