Cada vez son más las personas que reportan en redes sociales la molestia de recibir un gran número de llamadas de procedencia desconocida. Estas comunicaciones pueden variar entre supuestas propuestas laborales y posibles intentos de fraude. Muchos usuarios optan por ignorarlas o enviarlas directamente al buzón, aunque existe la posibilidad de que entre ellas se encuentre algo importante.

Para atender esta situación, Apple incluyó en iOS 26 una herramienta que permite identificar al remitente antes de contestar a un número no registrado.

Cómo configurar el filtro de llamadas en iPhone

Si deseas habilitar esta función en tu dispositivo, debes seguir estos pasos:

Ingresa al apartado Configuración.

Busca y entra en Apps.

Selecciona la opción Filtrar números desconocidos.

Activa Solicitar motivo de llamada.

ESPECIAL

¿Qué sucede al activar el filtro?

Cuando un número desconocido intente comunicarse contigo, S iri pedirá al interlocutor que indique su nombre y el motivo de la llamada. Esa información se transcribirá en la pantalla, para que el usuario decida si responder o rechazar la comunicación.

Otras funciones destacadas de iOS 26

CarPlay: facilita responder mensajes y seguir actividades sin distracciones mientras manejas.

Mapas: recuerda trayectos frecuentes, alerta sobre retrasos y ofrece la opción de compartir ubicaciones.

Juegos: nueva aplicación que organiza todo lo relacionado con tus videojuegos y permite competir con amigos.

Wallet: incorpora seguimiento de equipaje y vuelos a través del pase de abordar.

Fotos: rediseño que organiza mejor el contenido con secciones “Biblioteca” y “Colecciones”, además de un efecto 3D para las imágenes favoritas.

Accesibilidad: mejoras para personas que usan Braille y nuevas opciones para disminuir mareos durante trayectos en automóvil.

Dispositivos compatibles

El nuevo sistema operativo está disponible para la mayoría de modelos recientes: desde el iPhone SE (2.ª generación) y el iPhone 11, pasando por las series 12, 13, 14, 15, 16, y también estará presente en la próxima línea iPhone 17.

Con estas actualizaciones, Apple no solo optimiza el diseño de sus equipos, sino que busca hacerlos más prácticos, intuitivos y funcionales para la vida diaria, tanto para usuarios expertos como para quienes no lo son.

BB