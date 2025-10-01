Ha iniciado octubre, el mes donde el otoño y Halloween se fusionan para crear una de las épocas más esperadas del año por muchas y muchos.

Los disfraces transformarán a los mundanos, los deliciosos dulces se disfrutarán por doquier y las fiestas no pueden faltar, donde el terror y la diversión se entrelazan. Pero… ¿por qué se celebra Halloween el 31 de octubre? Esta es la escalofriante —o no tanto— historia detrás de esta fecha.

¿Por qué se celebra Halloween?

El origen de Halloween tiene distintas versiones; sin embargo, entre las más famosas están:

Origen celta: Samhain

Hace más de 2 mil años, los pueblos celtas celebraban el Samhain (se pronuncia “sáuin”) el 31 de octubre, porque ese día marcaba el final del verano y el inicio del invierno. Creían que esa noche:

El velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más delgado.

Los espíritus regresaban a la Tierra.

Se encendían hogueras y se usaban disfraces para ahuyentar o confundir a los espíritus.

Influencia cristiana: Día de Todos los Santos

Con la llegada del cristianismo, la Iglesia intentó reemplazar las celebraciones paganas. El papa Gregorio III movió el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre, y la víspera (31 de octubre) comenzó a llamarse:

All Hallows’ Eve → Halloween

“Hallow” significa “santo”, así que literalmente es “víspera de los santos”.

Día de brujas en la era moderna

Durante los siglos XIX y XX, inmigrantes europeos —especialmente irlandeses— llevaron esta tradición a Estados Unidos. Ahí se mezcló con costumbres locales y dio origen a lo que conocemos hoy:

Disfraces

Calabazas talladas

Dulces (“trick or treat”)

Fiestas y decoraciones

Hoy en día, Halloween es sinónimo de disfraces, fiestas y diversión para quienes lo celebran; pero esta fecha no siempre fue así. Con el tiempo, la festividad ha cambiado y se ha adaptado, aunque sus raíces se remontan a rituales religiosos y celebraciones simbólicas que marcaban el cierre de un ciclo y la llegada de uno nuevo. Halloween, o Día de Brujas, muestra cómo una tradición puede transformarse según la cultura, el momento histórico y las influencias del mundo.

