Lista de los mejores celulares que puedes comprar a un bajo precio en Mercado Libre

A pesar de que estamos en una era en donde la tecnología de alta gama, especialmente los smartphones, suponen un gasto excesivo, hay grandes alternativas que ofrecen un buen rendimiento sin gastar miles y miles de pesos.

En este sentido, Mercado Libre México tiene grandes opciones de celulares que además de no vaciar la cartera, son confiables y con muchas especificaciones para que tengas de donde escoger.

A continuación te mostramos los modelos de smartphones más vendidos y mejor valorados.

Celulares buenos a precios bajos

Pocophone Poco M5s: Este equipo llega en su tradicional caja amarilla, que incluye cable USB tipo C, una funda transparente y un protector de pantalla. No incluye cargador rápido.

Con 8 GB de memoria RAM, 256 GB de memoria interna y una cámara cuádruple de 64 Mpx, este celular puede ser tuyo por ran solo 2 mil 149 pesos.

ESPECIAL / MERCADO LIBRE

Xiaomi Poco C85: Con una estética sobria, cuerpo ligero y buen agarre, este celular también ofrece memoria RAM de 8 GB, 256 GB de almacenamiento y una cámara de 50 Mpx.

Tiene un costo de 2 mil 287 pesos.

ESPECIAL / MERCADO LIBRE

Honor X6b Plus: Por su color morado estelar, este smartphone logra destacar visualmente, apostando por el estilo. Igualmente, tiene 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y cámara de 50 Mpx.

Cuesta 2 mil 446 pesos.

ESPECIAL / MERCADO LIBRE

Independientemente de que son equipos económicos, los tres dispositivos tienen un buen desempeño para las tareas diarias , ideales para redes sociales, música, video y juegos ligeros.

El Poco M5s ofrece pantalla AMOLED, buen rendimiento y batería confiable, siendo el más equilibrado.

El Honor X6b Plus es más para quienes buscan priorizar la estética, aunque igual tiene un buen funcionamiento.

El Poco C85 es ideal para quien solo busca lo esencial sin gastar demasiado.

