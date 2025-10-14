Tianguis de Mamá lucha en Bodega Aurrera: Ofertas al jueves 16 de octubre

En el Tianguis de Mamá lucha podrás encontrar una gran variedad de productos y alimentos con los que podrás surtir la despensa con gran variedad de productos perecederos entre los que se encuentran carnes, frutas, verduras y panadería. Los productos en descuento se actualizan cada cierto tiempo; en este caso, los productos mantendrán sus ofertas hasta el jueves 16 de octubre.

Los descuentos son accesibles tanto en la tienda digital, como en las distintas sucursales repartidas a lo largo de la República Mexicana. En caso de elegir la compra en línea tendrás la posibilidad de recibir tus productos a domicilio con la expectativa de alcanzar el envío gratuito. A continuación te contamos qué productos son parte del Tianguis de Mamá lucha en Bodega Auurera para que puedas disfrutar de los descuentos.

Estos son los descuentos por el Tianguis de Mamá lucha en Bodega Aurrera

Frutas y Verduras

Jitomate Saladet a $15.00kg.

Papa en Malla a $22.90pz.

Plátano Chiapas a $22.90kg.

Manzana Red Delicious a $34.50kg.

Aguacate Hass en Malla a $39.90pq.

Uva Verde a $69.00pq.

Papa a $22.90 la malla.

Melón Chino a $32.90 el kilo.

Pepino a $22.90 el kilo.

Sandía a $15.00 el kilo.

Aguacate Hass a $39.90 la malla.

Cebolla blanca a $27.90 la malla.

Aguacate Hass a $54.00 el kilo.

Cebolla blanca a $26.90 el kilo.

Piña a $35.50 el kilo.

Manzana Gala a $33.50 la bolsa.

Limón sin semilla a $37.90 el kilo.

Limón agrio a $37.90 el kilo.

Limón agrio a $32.90 la malla.

Calabaza Castaña a $25.00 el kilo.

Manzana Golden a $37.00 la bolsa.

Manzana Red a $33.50 la bolsa.

Manzana Gala a $49.50 el kilo.

Guayaba a $50.00 el kilo.

Durazno importado a $89.00 el kilo.

Papaya Maradol a $39.50 el kilo.

Plátano Dominico a $42.90 el kilo.

Tuna Blanca a $39.50 el kilo.

Pera D’Anjou a $62.00 el kilo.

Kiwi a $79.00 el kilo.

Rabanitos a $18.90 la pieza.

Chile Serrano a $78.00 el kilo.

Chile Serrano a $26.90 la malla.

Chile Cuaresmeño a $20.00 la malla.

Jengibre a $174.00 el kilo.

Cebolla Cambray a $14.90 la pieza.

Elote a $14.90 la pieza.

Zanahoria a $18.90 el kilo.

Coliflor a $59.00 la pieza.

Lechuga Romana a $22.90 la pieza.

Lechuga Orejona a $26.90 la pieza.

Acelga a $12.90 la pieza.

Epazote a $10.00 la pieza.

Cilantro a $9.50 la pieza.

Espinacas a $10.00 la pieza.

Uva verde a $69.00 el kilo.

Plátano Chiapas a $19.70 el kilo

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Carnes, pollos y pescados

Pollo Entero a $37.00kg.

Pierna con Muslo Corte Americano a $37.00kg.

Alitas Adobadas a $98.00kg.

Pechuga de Pollo Corte Americano a $94.00kg.

Pierna de Cerdo a $102.00kg.

Molida de Cerdo a $112.00kg.

Molida Especial del Res Mezquite a $59.00pz.

Costilla para Asar a $150.00kg.

Mojarra Tilapia a $70.00kg.

Camarón Coctelero a $198.00kg.

Productos especiales de temporada

Pan de Muerto a $15.00pz.

Pan de Muerto Azucar a $55.00pq.

PanqueMuerto a $59.00pq.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB