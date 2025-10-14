Esta es la segunda semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate Saladette a $12.80 pesos el kilo

Piña gota miel a $19.80 pesos el kilo

Papa blanca a $29.90 pesos el kilo

Plátano Chiapas por kilo a $23.80 pesos

Fresas charola a $89.90 pesos

Zanahoria por kilo a $17.80 pesos

Brócoli por kilo a $59.80 pesos

Chile serrano por kilo a $74.80 pesos

Ajo a granel a $130.90 pesos

Coliflor por pieza a $60.80 pesos

Champiñón blanco a granel a $100.90 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco a $38.90 pesos el kilo

Milanesa de res por kilo a $198.90 pesos

Molida de res por kilo a $134 pesos

Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $89.50 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $174.90 pesos

Fajita de pollo por kilo a $99.90 pesos

Menudo de res panza por kilo a $114 pesos

Carne para deshebrar de res por kilo a $239 pesos

Chuleta de lomo de cerdo por kilo a $128 pesos

Medallón de pechuga de pollo por kilo a $159.90 pesos

Filete Salmón chileno por kilo a $348 pesos

Camarón chico sin cabeza por kilo a $273.90 pesos

Huachinango del golfo por kilo a $299 pesos

