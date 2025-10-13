Así puedes activar los resúmenes de mensajes en WhatsApp paso a paso

WhatsApp ha incorporado una nueva función que promete cambiar la manera en que los usuarios gestionan sus conversaciones: los resúmenes de mensajes. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para ofrecer una vista rápida de lo más relevante en tus chats, permitiéndote ponerte al día sin necesidad de leer cada mensaje.

Aunque su despliegue es progresivo y aún no está disponible en todos los países ni idiomas, la función ya genera interés por su utilidad y enfoque en la privacidad. A continuación, te explicamos cómo activarla paso a paso, en qué consiste y qué ventajas puede ofrecerte.

¿Qué son los resúmenes de mensajes?

Los resúmenes de mensajes son una característica opcional impulsada por inteligencia artificial que genera una síntesis con los puntos más importantes de los mensajes no leídos en una conversación. Su principal atractivo radica en que este procesamiento se realiza de forma privada, manteniendo el cifrado de extremo a extremo, es decir, el contenido de los mensajes sigue siendo invisible para terceros, incluso para la propia aplicación.

La herramienta muestra un resumen breve, en formato de viñetas, que permite identificar de manera ágil los temas principales abordados en un chat, de esta forma, los usuarios pueden ahorrar tiempo y mantenerse al tanto sin necesidad de revisar extensas cadenas de mensajes.

Disponibilidad y cómo activarla

Por el momento, la función se está implementando gradualmente en algunas regiones y únicamente en idioma inglés y no viene activada de forma automática, por lo que los usuarios deben habilitarla manualmente en el apartado de configuración.

Para hacerlo, es necesario seguir estos pasos:

Abre WhatsApp y dirígete a Configuración.

Ingresa a la sección Privacidad.

Dentro de ella, localiza la opción Privacidad avanzada.

Activa la función que permite usar herramientas de inteligencia artificial en los mensajes.

Al regresar a un chat con mensajes no leídos, aparecerá la etiqueta “Resumir en privado”; al tocarla, se generará el resumen.

Ventajas y precauciones

Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes manejan grupos activos o múltiples conversaciones y permite ponerse al día de forma rápida, sin comprometer la seguridad del contenido. No obstante, al encontrarse aún en fase de expansión, puede presentar limitaciones o no estar disponible en todos los dispositivos.

YC