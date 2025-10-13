WhatsApp prepara uno de los mayores cambios en su historia reciente

¿Quieres comunicarte con una persona a través de WhatsApp, pero aún no estás listo para dar un número telefónico? Esta función está por llegar a WhatsApp. Bien sea que se trate por seguridad, por una relación profesional o por cualquiera que sea la razón, la aplicación de mensajería permitirá comunicarse sin necesidad de compartir un número telefónico, utilizando nombres de usuarios personales.

El cambio permitirá reforzar la privacidad de los usuarios e implementar un modelo de mensajería anónima. Al igual que en algunas redes sociales, la aplicación permitiría crear un identificador único precedido de una arroba bajo el formato "@usuario". Este formato alineará a WhatsApp con el resto de aplicaciones de Meta como Instagram o Facebook.

La nueva función utilizará un sistema de seguridad adicional con PIN personal que funcionará como filtro para decidir quién puede iniciar las conversaciones o cómo se implementará la seguridad. Se pretende reducir los riesgos del contacto no deseado a través de dichas aplicaciones.

WhatsApp introducirá este mecanismo de alias aunque no sustituirá el sistema tradicional basado en números telefónicos. Por lo que los usuarios podrán continuar comunicándose como funciona actualmente.

Cada usuario tendrá la posibilidad de elegir cómo desea interactuar; si mediante su número, o a través de su alias cuando la actualización se autorice. O en una tercera opción que combina a las dos anteriores.

Cabe destacar que el cambio busca reducir la exposición de datos personales y frenar intentos de suplantación de identidad. Como en cada renovación de la aplicación, los desarrolladores darán a conocer cuándo se puede utilizar esa nueva función.

