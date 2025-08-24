Hoy en día, Instagram se posiciona como una de las mejores redes sociales para poner en marcha un negocio. Las y los emprendedores, sobre todo los jóvenes, suelen aprovechar esta plataforma digital para vender sus productos o servicios; no obstante, es importante conocer cuáles son las mejores horas para publicar y lograr que las publicaciones tengan un mayor alcance.

Existen horarios en los que la actividad en Instagram es más alta y otros en los que puede ser casi nula. Si eres emprendedora o emprendedor, e Instagram es tu principal fuente de ventas, esta información te será útil. A continuación, te compartimos las mejores horas para publicar en Instagram, según los expertos.

Lee también: 5 IDEAS creativas para decorar tus cuadernos en este regreso a clases

¿Cuáles son las mejores horas para publicar en Instagram?

Portales especializados como Sprout Social, Buffer, Social Pilot y HubSpot realizaron un estudio sobre las tendencias en el uso de redes sociales durante el último año, analizando más de 30 mil cuentas y perfiles para determinar los momentos en los que se publicaba contenido con mayor y menor frecuencia.

Los resultados mostraron que los mejores días para publicar son martes y miércoles, mientras que el domingo es el día con menor efectividad. Según la agencia, los horarios más recomendados para compartir contenido son:

Lunes: 7:00, 11:00–14:00 y 16:00–20:00.

Martes: 7:00, 10:00–16:00 y 18:00.

Miércoles: 7:00–8:00, 9:00–16:00 y 18:00.

Jueves: 7:00–13:00, 14:00–16:00 y 20:00.

Viernes: 7:00–8:00, 11:00, 14:00, 16:00 y 20:00–21:00.

Sábado: 4:00, 7:00, 9:00–15:00 y 16:00–20:00.

Domingo: 4:00–5:00, 18:00, 19:00 y 21:00.

Cabe resaltar que, además de las estrategias mencionadas, otra forma de mejorar tu publicidad en Instagram es acercarte a un experto en marketing digital y contratar sus servicios para recibir una guía profesional. Por otro lado, también existen cursos que pueden brindarte conocimientos sobre el tema y ayudar a potenciar tu negocio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS