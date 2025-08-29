¿Qué Programas del Bienestar iniciarán registro en septiembre en el Estado de México?

En septiembre, el Gobierno del Estado de México lanzará nuevas convocatorias de programas sociales dirigidos a estudiantes y mujeres en situación de vulnerabilidad. La finalidad es asegurar que las limitaciones económicas no sean un obstáculo para el desarrollo integral de las familias mexiquenses.

A continuación, te compartimos las fechas y requisitos más relevantes para que no pierdas la oportunidad de participar.

Programas sociales con registro en septiembre 2025

1. Beca Rita Cetina

Dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato en escuelas públicas, esta beca ofrece un respaldo económico para continuar con los estudios. Las asambleas informativas se realizarán directamente en los planteles escolares del 1 al 20 de septiembre, mientras que el registro estará disponible únicamente en línea, del 15 al 30 de septiembre de 2025.

2. Beca Universal Benito Juárez

Este apoyo federal está enfocado en alumnos de educación media superior y superior. Los pagos bimestrales van de 1,600 a 2,400 pesos, dependiendo del nivel académico. El registro podrá realizarse a través del Buscador de Estatus, disponible en el portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

¿Cuándo se reactiva Mujeres con Bienestar Edomex?

Mujeres con Bienestar no tendrá un nuevo registro en septiembre, pero ¡hay noticias importantes! Si ya cuentas con un folio asignado de convocatorias anteriores (2023 o 2024), se continuará con la segunda etapa de incorporación y entrega de tarjetas. Las beneficiarias recibirán $2,500 pesos mensuales, además de servicios de salud, asesoría legal y apoyo psicológico.

Mantente alerta a los comunicados oficiales para cualquier actualización en las fechas y procesos de registro

¿Cómo crear la Llave MX para registrarte a las becas Bienestar?

Para crear tu cuenta, sigue estos pasos:

Accede a la página www.llave.gob.mx y selecciona "Crear cuenta".

Ingresa tu CURP, da clic en "No soy un robot" y luego en el botón Continuar.

El sistema llenará tus datos personales de manera automática.

Completa la información de tu domicilio (código postal y colonia).

Ingresa un número de teléfono o correo electrónico para contacto.

Crea una contraseña segura.

Acepta el Aviso de Privacidad para finalizar el registro.

Una vez que completes estos pasos, tu cuenta estará lista para que inicies los trámites para solicitar las becas o los apoyos del Bienestar. Si tienes problemas, puedes llamar al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI).

YC