Con un poco de imaginación, tus libretas se convierten en el reflejo de tu estilo personal para este regreso a clases. Desde materiales reciclados hasta técnicas fáciles de lettering, aquí tienes opciones para todos los gustos y presupuestos.1. Portadas con collageRecorta imágenes de revistas, periódicos o impresiones viejas y arma un collage en la portada. Puedes combinar fotos, frases motivadoras o recortes de tus artistas favoritos. Protégelo con forro transparente para que dure todo el ciclo escolar. 2. Stickers y calcomanías personalizadasSi lo tuyo es algo más rápido, los stickers son la solución perfecta. Hoy en día encuentras desde diseños aesthetic hasta los clásicos de caricaturas. Incluso puedes mandar a imprimir calcomanías con tus propios dibujos. 3. Lettering con plumonesUn título bien hecho cambia por completo la portada. Usa plumones de punta fina o pincel para practicar lettering y escribe tu nombre o materia en grande. Si lo combinas con sombreados o efectos acuarela, lograrás un acabado profesional.4. Forros creativosOlvídate del clásico forro transparente. Prueba con papel kraft, colores metálicos o tela. Los forros no solo protegen el cuaderno, también lo vuelven único. Puedes añadir etiquetas hechas a mano para identificar cada materia. 5. Washitape en acciónEl washitape es el aliado perfecto para decorar bordes, esquinas y separadores. Hay diseños infinitos y se despega fácilmente, lo que te permite cambiar de estilo cuando quieras. Ideal para quienes aman la organización sin perder el toque creativo. Recuerda que tu creatividad es el límite, e incluso puedes combinar varias técnicas para hacer lucir tus cuadernos de una manera divertida y creativa.