5 IDEAS creativas para decorar tus cuadernos en este regreso a clases

Porque volver a clases no tiene por qué ser aburrido, te compartimos cinco formas creativas y sencillas de darle un toque único a tus cuadernos

Por: Anel Solis

Con un poco de imaginación, tus libretas se convierten en el reflejo de tu estilo personal para este regreso a clases. UNSPLASH/ K. Sikkema/ UNSPLASH/ MK +2 / UNSPLASH/ A. Rosly

Con un poco de imaginación, tus libretas se convierten en el reflejo de tu estilo personal para este regreso a clases. Desde materiales reciclados hasta técnicas fáciles de lettering, aquí tienes opciones para todos los gustos y presupuestos.

Ideas para decorar tus libretas

1. Portadas con collage

Recorta imágenes de revistas, periódicos o impresiones viejas y arma un collage en la portada. Puedes combinar fotos, frases motivadoras o recortes de tus artistas favoritos. Protégelo con forro transparente para que dure todo el ciclo escolar.

 UNSPLASH/ A. Spratt
 UNSPLASH/ J. Tyson
2. Stickers y calcomanías personalizadas

Si lo tuyo es algo más rápido, los stickers son la solución perfecta. Hoy en día encuentras desde diseños aesthetic hasta los clásicos de caricaturas. Incluso puedes mandar a imprimir calcomanías con tus propios dibujos.

UNSPLASH/ MK +2 
UNSPLASH/  
3. Lettering con plumones

Un título bien hecho cambia por completo la portada. Usa plumones de punta fina o pincel para practicar lettering y escribe tu nombre o materia en grande. Si lo combinas con sombreados o efectos acuarela, lograrás un acabado profesional.

UNSPLASH/ A. Rosly 
 UNSPLASH/ J. Pee Pana
4. Forros creativos

Olvídate del clásico forro transparente. Prueba con papel kraft, colores metálicos o tela. Los forros no solo protegen el cuaderno, también lo vuelven único. Puedes añadir etiquetas hechas a mano para identificar cada materia.

 UNSPLASH/ Y. Cactus
5. Washitape en acción

El washitape es el aliado perfecto para decorar bordes, esquinas y separadores. Hay diseños infinitos y se despega fácilmente, lo que te permite cambiar de estilo cuando quieras. Ideal para quienes aman la organización sin perder el toque creativo.

UNSPLASH/ M. Art 
Recuerda que tu creatividad es el límite, e incluso puedes combinar varias técnicas para hacer lucir tus cuadernos de una manera divertida y creativa. 

