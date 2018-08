Facebook lanza herramienta para calificar la fiabilidad de sus usuarios

El gigante tecnológico Facebook ha lanzado una herramienta para calificar la fiabilidad de sus usuarios en aras de combatir las noticias falsas, un problema que ha sufrido esa red social en los últimos años, informó este martes el diario The Washington Post.

Así, la compañía ha desarrollado un algoritmo que puntúa la credibilidad de los usuarios en una escala de 0 a 1 como parte de su estrategia para encontrar a aquellas personas que reportan noticias falsas erróneamente y a propósito.

Desde enero, los propios usuarios son capaces de valorar y clasificar noticias y medios de comunicación por su veracidad, pero esa libertad ha provocado que cierta gente se aproveche de ello.

"No es raro que personas nos digan que algo es falso simplemente porque no están de acuerdo con la historia o porque intencionalmente intentan apuntar a un editor en particular", señaló en una entrevista con el Post la encargada de esta sección en Facebook, Tessa Lyons.

Sin embargo, esta herramienta "no pretende ser un indicador absoluto de la credibilidad", sino otro instrumento para erradicar las noticias falsas de Facebook, de acuerdo a Lyons.

La medida servirá para que la plataforma detecte qué usuarios tienen propensión a señalar que el contenido publicado por otros es problemático y qué editores son considerados "de confianza".

La ejecutiva de Facebook no precisó los detalles de los criterios que la red social mide para determinar la puntuación del usuario ni si todos los usuarios tienen una.

En enero, la compañía comenzó a preguntar a sus usuarios acerca de su familiaridad con ciertos medios de comunicación y su confianza en ellos, unos cuestionarios que se fueron extendiendo para dar prioridad a medios que sean "de confianza, informativos y locales".

Facebook ha estado en los últimos meses en el centro de un escándalo de filtración masiva de datos a la empresa de consultoría política Cambridge Analytica, que accedió a la información de un aproximado de 87 millones de usuarios.

OF