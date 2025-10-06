El diputado federal Armando Corona Arvizu, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca establecer penas de hasta seis años de prisión para quienes creen o difundan sin autorización imágenes, videos, audios o representaciones digitales generadas mediante tecnologías de edición o inteligencia artificial (IA), cuando no exista el consentimiento de la persona afectada.

El legislador explicó en su propuesta que “el deepfake dejó de ser cosa de especialistas”, pues actualmente cualquier persona puede acceder a herramientas que permiten alterar contenidos digitales y viralizarlos en cuestión de minutos, lo que incrementa el riesgo de cometer delitos.

Corona Arvizu advirtió que la manipulación de voces, imágenes o identidades digitales mediante IA representa amenazas reales como la difamación, el acoso, la suplantación de identidad y el daño psicológico, problemáticas que (según señaló) la legislación mexicana aún no contempla de forma específica.

“La generación de memes, stickers, imágenes, videos y audios manipulados mediante IA es cada vez más accesible; el deepfake dejó de ser cosa de especialistas para convertirse en herramienta al alcance de muchas personas, con efectos virales. Ante esto, urge una reglamentación clara, punitiva y preventiva que proteja la identidad personal y la propia imagen frente a usos indebidos”, precisó el diputado en el documento.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 18.9 millones de mexicanos de 12 años o más fueron víctimas de ciberacoso durante 2024, lo que representa el 21% de los usuarios de internet en ese rango de edad. Entre las prácticas más comunes se encuentra el uso de identidades falsas y la difusión de material manipulado con fines de agresión, siendo las mujeres las más afectadas debido a su mayor vulnerabilidad ante este tipo de ataques digitales.

El diputado también alertó que los fraudes digitales vinculados con inteligencia artificial han aumentado 220% en los últimos dos años, debido al uso de deepfakes, audios modificados y videos falsificados. A esto se suma la exposición de niñas, niños y adolescentes, sectores que (afirmó) no cuentan con la debida protección legal frente a este tipo de contenidos.

En su exposición, Corona Arvizu recordó que aunque existen leyes como la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la Ley del Derecho de Autor y la Ley Olimpia, ninguna contempla sanciones penales para quienes manipulen contenido digital generado con inteligencia artificial sin autorización.

Las sanciones propuestas

El legislador propuso añadir los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9 al Código Penal Federal, para imponer penas de tres a seis años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo a quienes produzcan o difundan contenido manipulado con IA, como memes, stickers, audios, imágenes o videos, sin el consentimiento de la persona retratada o cuya identidad sea afectada.

“La sanción penal cumpliría un rol disuasorio ante conductas que hoy ocurren sin consecuencias legales para los responsables”, subrayó el diputado.

El texto del decreto también contempla aumentar las penas hasta en una mitad si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o servidor público, o si el material se difunde de forma masiva o causa daños comprobables en la vida personal, laboral o psicológica de quien resulte afectado.

De ser aprobado, el decreto entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, convirtiéndose en una de las primeras iniciativas en México que busca regular el uso indebido de la inteligencia artificial con fines de manipulación digital.

