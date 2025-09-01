Analizarán incrementos desproporcionados en leyes de ingresos municipales

El Congreso de Jalisco recibió las leyes de ingresos de los 125 municipios del estado. Las leyes de ingresos incluyen los datos sobre las previsiones de recursos que recibirán los municipios en 2026, así como los impuestos y costos de licencias.

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, afirmó que la mayoría de los municipios plantean incrementos del 5% en los impuestos para el siguiente año. Sin embargo, hubo algunos que tuvieron aumentos superiores a dicha cifra, por lo que analizarán las medidas.

"En los que tuvieron incrementos superiores pondremos la lupa para saber sobre qué rubros específicamente están estos incrementos. Claro que queremos más ingresos para los ayuntamientos, claro que queremos que recauden más, pero que esto no signifique asfixiar la economía de las familias".

Estos municipios son Concepción de Buenos Aires, Tonalá, Mascota, Villa Hidalgo y San Juan de los Lagos.

La legisladora afirmó que se busca que los ayuntamientos tengan finanzas fortalecidas, que cuenten con un mayor coeficiente de recaudación para que reciban mayores ingresos.

Gaby Cárdenas recordó que el Congreso puede hacer modificaciones a las leyes de ingresos , sin embargo, no puede influir en las tablas de valores catastrales que son las que determinan el costo del predial.

Sobre este último tema, fueron 121 municipios los que hicieron entrega, a excepción de Tototlán, Tuxcueca, Zapotitlán de Vadillo y Cuautitlán de García Barragán.

MV