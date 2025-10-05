¿De qué va la "Ley Pay de Limón" sobre maltrato animal?

La nueva propuesta de ley llamada "Ley Pay de Limón", es una iniciativa impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y diversas organizaciones, que busca sancionar con penas de dos años o más de cárcel a quien cometa "crueldad animal".El senador del PVEM, Waldo Fernández González, la actriz Sofía Sisniega y las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de los animales, ANIMAL HEROES y Milagros Caninos, presentaron la iniciativa "Ley Pay de Limón", que propone tipificar el maltrato animal como delito grave a nivel federal.Pay de Limón es un perrito de 15 años de edad que fue mutilado por integrantes del cártel de Los Zetas en 2011, cuando tenía apenas 1 año de vida. Fue encontrado en un basurero de Fresnillo, Zacatecas, y sus heridas revelaban que se le habían cortado uno por uno los dedos de las patas delanteras.Fue rescatado por la Fundación Milagros Caninos y a pesar de que sus patitas terminaron amputadas y usa prótesis, la historia de Pay de Limón ha inspirado esta iniciativa."Pay de Limón, quien actualmente tiene 15 años de edad, está aquí por Fresa, a quien le dieron un hachazo en la cara en una carnicería solo porque tenía hambre. Está aquí por Berenjeno a quien le rompieron la columna a batazos. Pay está aquí por Nuguet, a quien quemaron viva. Por Limoncito, a quien unos niños le cortaron la nariz, orejas, cola, pene y además le sacaron los ojos", dijo Patricia Ruíz, fundadora de Milagros Caninos."En todos esos casos no se pudo castigar a nadie y hoy está presentando su propia ley en el Senado para defender a sus hermanos perros", agregó Ruíz, quien habló en compañía de Pay de Limón.La Ley Pay de Limón se centra en 4 ejes:De acuerdo con el boletín del PVEM, esta iniciativa busca una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente."La propuesta establece por primera vez la definición legal de 'animales domésticos'; y diferencia jurídicamente entre maltrato y crueldad animal, con sanciones proporcionales para cada caso; e incorpora la figura de 'Santuario de Animales'", se lee en el comunicado oficial.La Directora Política de la organización ANIMAL HEROES, Adriana Buenrostro, hizo un llamado directo a las y los senadores para que atiendan el tema del maltrato animal como parte de la agenda nacional de seguridad y derechos."El país no puede seguir normalizando la violencia. Legislar el maltrato animal como delito grave no es únicamente un acto de justicia hacia los animales, sino una estrategia integral de seguridad y cohesión social", afirmó Buenrostro.Endurecimiento Penal: Tipificar el maltrato animal como delito grave en la legislación federal, con penas de cárcel mayores a dos años. En casos con extrema crueldad o reincidencia, las sanciones deberían aumentar. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV