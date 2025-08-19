Eclipse solar más largo del siglo: Recomendaciones clave para disfrutarlo

El próximo eclipse solar, catalogado como el más largo del siglo XXI, se perfila como un evento astronómico sin precedentes que captará la atención de millones de personas alrededor del mundo. Expertos han señalado que el fenómeno tendrá una duración extraordinaria, lo que permitirá una observación más prolongada que en otros eclipses recientes.

Será dentro de dos años, en agosto 2 del 2027 que la Luna cubrirá nuevamente al Sol y la Tierra se verá sumergida en completa oscuridad durante un determinado tiempo. Se dice que será el eclipse más largo debido a que, de acuerdo con expertos, 6 minutos con 22 segundos.

Ahora bien, la NASA advierte que este tipo de fenómenos astronómicos demanda una protección ocular especial, pues observarlos sin ella puede provocar lesiones en la vista.

Consejos prácticos para observar el fenómeno astronómico

Conseguir lentes especiales para ver el Eclipse Solar, es un buen recurso para tomar las medidas necesarias, los especialistas recomiendan utilizar gafas certificadas con filtro ISO 12312-2, diseñadas específicamente para observar eclipses.

Las transmisiones del eclipse desde planetarios, miradores y sitios especializados siempre serán una buena opción para apreciar cada detalle sin salir de casa y arriesgar la salud.

Las autoridades sanitarias también aconsejan planear con anticipación el lugar de observación, preferir espacios abiertos y llegar con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones. Además, recomiendan hidratarse y protegerse del sol con sombreros o bloqueador, ya que la espera para el momento máximo puede extenderse por varias horas.

Otra alternativa segura es emplear proyectores caseros de cartón o dispositivos de proyección solar, que permiten disfrutar del fenómeno de manera indirecta.

YC