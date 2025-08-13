¿Eclipse solar más largo del siglo podrá verse en México? Fecha y horario

En los últimos días, tanto en redes sociales como en otros medios, algunas personas han especulado sobre el supuesto eclipse solar más largo de la historia que ocurriría este mes. Sin embargo, aunque la información no está del todo equivocada, es errónea.

Por eso, aquí te explicaremos exactamente cómo y cuándo sucederá el eclipse solar total más largo del siglo.

Cada año, el cielo nocturno nos permite disfrutar de algunos de los eventos astronómicos más fascinantes del universo, como el avistamiento de estrellas perseidas, alineaciones planetarias y eclipses.

Este año no será la excepción. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el próximo 7 de septiembre ocurrirá un eclipse lunar.

A diferencia de lo que muchos creen, este mes de agosto no habrá ningún eclipse solar. La confusión se originó porque el eclipse solar más largo del siglo sí ocurrirá en agosto, pero del año 2027.

Todavía falta un poco de tiempo para que los ojos del mundo puedan admirar uno de los fenómenos naturales más impresionantes de la historia, ya que según los especialistas este eclipse podrá verse hasta el 2 de agosto de 2027.

Según reportes de la NASA, el eclipse solar más largo del siglo tendrá una duración aproximada de 6 minutos y 23 segundos. Durante este periodo, la Luna cubrirá completamente el Sol, sumiendo a la Tierra en una oscuridad temporal.

Desafortunadamente, este evento astronómico no será visible en México, ya que su observación estará limitada a algunas zonas de Europa, África y Asia.

No obstante, podrás seguir su transmisión en tiempo real a través de plataformas de video o noticieros a partir de las 01:45 horas de la madrugada (tiempo del centro de México) del 2 de agosto de 2027.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP