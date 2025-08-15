El 2 de agosto de 2027, los habitantes del planeta Tierra seremos testigos de uno de los fenómenos naturales más impresionantes de todos los tiempos: el eclipse solar más largo del siglo.

Cada año, el cielo nos regala vistas inigualables de eventos y sucesos fantásticos como lluvias de estrellas, alineaciones planetarias, estrellas fugaces y, en este caso, un eclipse histórico.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó que faltan tan solo dos años para que podamos presenciar un eclipse solar total tan longevo que quedará registrado como el más largo del siglo.

De acuerdo con especialistas, aunque el proceso de un eclipse pueda prolongarse, la fase de totalidad suele durar solo un par de minutos. Sin embargo, en 2027 viviremos un hecho histórico tanto para los amantes de la astronomía como para la comunidad científica.

Se le llama el eclipse solar más largo del siglo porque tendrá una duración de aproximadamente 6 minutos con 22 segundos, un lapso que no volveremos a experimentar hasta el año 2048 .

Es decir, que durante más de 6 minutos la tierra se sumirá en una oscuridad temporal gracias a que a Luna cubrirá completamente la luz del Sol.

Lamentablemente, este fenómeno no será visible en México; no obstante, canales de noticias y medios de comunicación lo transmitirán en vivo. Los lugares que tendrán la fortuna de presenciarlo serán regiones de Europa, Asia, Sudamérica y parte de África.

La transmisión en tiempo real a través de plataformas de video o noticieros será a partir de las 01:45 horas de la madrugada (tiempo del centro de México) del 2 de agosto de 2027.

Recuerda que este tipo de eventos requiere protección ocular especial para observarlo de forma segura, ya que la luz solar directa puede causar daños irreversibles en la vista.

