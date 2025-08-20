Eclipse solar más largo del siglo: ¿A qué hora será su punto máximo de visibilidad?

El próximo 2 de agosto de 2027, el mundo será testigo de un espectáculo astronómico sin igual: el eclipse solar total más largo del siglo XXI, que con una duración de hasta 6 minutos y 23 segundos, promete captar la atención de millones de personas a lo largo de su recorrido.

Se proyecta que este eclipse cruce más de 15 mil kilómetros, abarcando Europa, África y Asia. La franja de totalidad, donde la Luna cubrirá por completo al Sol, alcanzará un ancho de hasta 275 kilómetros.

De acuerdo con las estimaciones, entre los países que podrán observar este evento se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Como suele pasar con cada eclipse de Sol, durante los minutos de totalidad, el día se tornará brevemente en noche, ofreciendo un espectáculo impresionante para quienes lo presencien.

¿A qué hora será su punto máximo de visibilidad?

El Eclipse Total de Sol comenzará a las 01:45 horas (tiempo del centro de México) del 2 de agosto de 2027 y su máxima visibilidad se alcanzará aproximadamente a las 02:51 horas, y se espera que el evento astronómico concluya alrededor de las 04:00 de la madrugada.

Para disfrutar del eclipse sin riesgos, es fundamental utilizar gafas especiales diseñadas para la observación solar, pues mirar directamente al Sol sin protección o con gafas de sol comunes puede causar daños irreversibles en la vista.

Expertos recomiendan evitar métodos caseros que no garanticen seguridad, como proyectar la imagen del Sol a través de agujeros o lentes improvisados.

Con la preparación adecuada y siguiendo las medidas de seguridad, millones de personas podrán disfrutar de esta experiencia celestial.

YC