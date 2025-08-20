ChatGPT se cae, usuarios reportan fallas en la aplicación de Open AI

La empresa estadounidense de investigación y creación de herramientas y servicios de inteligencia artificial, OpenAI, registró este miércoles 20 de agosto varias fallas en su sistema que retrasan el proceso de respuesta de su aplicación de asistente virtual ChatGPT.

Por medio de redes sociales, usuarios de la plataforma ChatGPT reportaron múltiples errores y fallas en la aplicación , asegurando que el tiempo de espera es muy largo o que simplemente el programa se detiene y no genera respuestas.

No obstante, muchas otras personas afirmaron que la aplicación no los deja siquiera escribir una consulta o iniciar sesión, ya que de primera instancia les marca “error” o reciben una solicitud de tiempo de espera seguido de una alerta de "actividad inusual de su dispositivo".

Los memes, comentarios y burlas en plataformas virtuales como X no tardaron en llegar, ya que son miles los internautas de todo el mundo que a través de este medio informaron la caída de ChatGPT.

De acuerdo con la página web Downdetector, el modelo de lenguaje de inteligencia artificial, es el principal servicio afectado con el 86% de los reportes.

Mientras que Sora, el instrumento de ayuda para la creación de videos de IA a partir de descripciones textuales, fue reportado por el 8% de los internautas.

Hasta el momento la empresa estadunidense de tecnología no ha emitido información en cuanto a fallas en sus servicios que son usados por miles de personas cada día, pero algunas personas afirman que ya se restableció el sistema.

XP