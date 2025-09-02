Eclipse Lunar 2025: ¿Cuándo y dónde se verá el próximo fenómeno astronómico?

En lo que va del año, el cielo nocturno se ha robado más de una mirada, pues tanto él como el universo nos han regalado una serie de eventos impresionantes que nos han dejado asombrados.

Desde lluvias de estrellas y alineaciones planetarias, hasta otros fenómenos, ahora septiembre nos sorprende con dos de los más esperados: un eclipse lunar y la Luna de Maíz.

De acuerdo con National Geographic, el próximo 7 de septiembre, la luna será protagonista de estos dos grandes eventos , que te explicamos a continuación:

Este domingo ocurrirá un eclipse penumbral de luna, un fenómeno en el que la Luna será eclipsada por la sombra de la Tierra , adquiriendo un tono rojizo. Por esta razón, también se le conoce como “luna de sangre”.

Por otro lado, la Luna de Maíz o de Cosecha es la luna llena de septiembre, llamada así porque los pueblos nativos de Norteamérica asociaban esta fase lunar con la recolección de cultivos como el maíz.

En algunas culturas, esta luna simboliza abundancia y fertilidad.

Lamentablemente, de estos dos eventos, el único visible desde México será la Luna de Maíz, ya que el eclipse penumbral será observable únicamente en África, Asia y Australia.

Sin embargo, el espectacular brillo de la luna llena podrá apreciarse desde cualquier parte del mundo sin necesidad de equipo especializado.

La Luna de Maíz de 2025 alcanzará su fase llena el domingo 7 de septiembre, con su punto máximo de iluminación a las 18:09 GMT, es decir, a las 10:09 horas del centro de México . Aunque podrá observarse desde la noche del sábado 6 hasta la madrugada del lunes 8.

