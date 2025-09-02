Estos son los autos Mazda tipo sedán más baratos según la IA

Mazda, la compañía japonesa automotriz, entró a México desde el 6 de octubre de 2005 y se ha posicionado como una de las marcas favoritas gracias a su sexta generación de autos.

La automotriz inició su camino en el mercado mexicano con la Mazda CX-5, Mazda6, Mazda3, Mazda2 y próximamente, con los lanzamientos del nuevo Mazda MX-5 y Mazda CX-3 .

Comprometiéndose con sus clientes y las futuras generaciones de usuarios, Mazda ha desarrollado la tecnología Skyactiv, la cual reduce el peso del automóvil, mejora la estabilidad y optimiza el consumo de energía.

¿Cuáles son los modelos más baratos de Mazda Sedán en México?

En nuestro país, Mazda tiene una gama de vehículos sedán que, aunque no es muy amplia, ofrece opciones de diferentes precios . Basándome en los modelos nuevos disponibles y sus precios de entrada, (las versiones más equipadas de estos modelos tendrán un precio más elevado) esta sería una lista de los sedanes Mazda más económicos:

Mazda2 Sedán 2026

El atlético Mazda2 Sedán conserva los trazos característicos de cada vehículo Mazda. Este modelo se diseñó con perfecta armonía y logra una experiencia de manejo superior.

Este es el sedán más accesible de la marca. Su precio de entrada, que corresponde a la versión más básica, es el más bajo de toda la línea de sedanes de Mazda en México.

A continuación te presentamos las versiones de este modelo que podrás encontrar en las agencias de la República Mexicana.

VERSIÓN PRECIO Mazda2 Sedán i 301 mil 900 pesos Mazda2 Sedán i Sport 331 mil 900 pesos Mazda2 Sedán i Grand Touring 371 mil 900 pesos Mazda2 Sedán Signature 398 mil 900 pesos

Mazda3 Sedán 2025

Mazda3 Sedán está equipado con una amplia gama de funciones de seguridad i-Activsense. Esta versión promete a sus clientes que conducirán mientras experimentan una sensación de confianza a bordo de un Mazda.

El Mazda3, en su versión sedán, es el siguiente en la lista de precios. Es un sedán compacto que se ubica en un segmento superior al Mazda2, lo que se refleja en su precio inicial.

VERSIÓN PRECIO Mazda3 Sedán i 403 mil 900 pesos Mazda3 Sedán i Sport 442 mil 900 pesos Mazda3 Sedán i Grand Touring 482 mil 900 pesos Mazda3 Sedán Signature 552 mil 900 pesos

**Los precios y especificaciones indicados en esta página son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda mexicana, incluyen: IVA, e ISAN, y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Mazda de México, se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor.

