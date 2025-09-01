El equinoccio de septiembre llega con un eclipse solar, ¿se podrá ver en México?

Durante el noveno mes del 2025, un bajo número de la población mundial tendrá la oportunidad de ver uno de los espectáculos astronómicos más impactantes del año; la convergencia entre un eclipse solar parcial y el equinoccio de septiembre.

Según el sitio oficial de la NASA, “Los eclipses solares ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ya sea total o parcialmente”. Asimismo, describe que un eclipse solar parcial “ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados”. En este caso, sólo una parte del Sol estará cubierta, por lo que sólo se podrá apreciar una medialuna.

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar parcial?

A pesar de que muchas personas amantes de la astronomía quisiesen presenciar este eclipse, desafortunadamente la mayor parte del mundo no podrá observar este evento.

Nueva Zelanda, el Pacífico Sur y la Antártida serán de los pocos testigos que podrán presenciar el fenómeno también llamado “eclipse equinoccial”, debido a que la trayectoria de este apunta hacia el Hemisferio Sur.

El eclipse será visible en estas zonas:

Región del Pacífico sur

Puntos meridionales de Nueva Zelanda como la isla Stewart

Parte de la costa de la Antártida

Lamentablemente, este eclipse no será visible en México.

¿Cuándo ocurrirá?

Este eclipse solar parcial iniciará el domingo 21 de septiembre a las 5:29 p.m., horario de México, y culminará a las 9:53 p.m., es decir, el fenómeno durará alrededor de 4 horas. El mejor punto sucederá a las 7:41 p.m., cuando la luna cubra cerca del 80% del disco solar, sobre el Océano Pacífico Sur.

El horario puede variar de acuerdo con la localidad en la que se encuentren los observadores.

En la Antártida, Nueva Zelanda y el Pacífico Sur, el eclipse sucederá al amanecer del 22 de septiembre , así que sólo muy pocas personas presenciarán de este fenómeno.

