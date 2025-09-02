Estos son todos los cambios en el diseño del iPhone 17 Pro

Próximamente saldrá a la venta el nuevo iPhone 17 , el cual promete tener nuevos cambios y mejoras, tanto en el sistema operativo como en el diseño. Después de varios años de mantener una estética similar, parece ser que la compañía ha tomado nota de smartphones de gama alta que compiten en el mercado, como los equipos de Google.

Según las últimas filtraciones que muestran el supuesto diseño final, se puede apreciar un antes y un después en el diseño, ya que se ve una cámara horizontal al estilo Pixel de Google, un chasis de aluminio y grandes cambios en el hardware, además de avances en la IA de Apple Inteligence.

Un completo rediseño

Desde el 2017, con el iPhone X, la marca ha mantenido una estética bastante reconocible. No obstante, parece ser que este año Apple está dispuesto a cambiar su juego, arriesgándose a un nuevo diseño.

Las imágenes filtradas del iPhone 17 Pro, muestran un diseño con una barra de cámara horizontal integrada en el chasis, parecida al diseño del nuevo Pixel 10, algo que no resulta raro ya que los smartphones de Google han ganado popularidad.

Por su parte, innovaron con una estructura de aluminio, diciéndole adiós al titanio, lo cual trae grandes beneficios: mayor durabilidad, facilita la disipación del calor generado por el nuevo chip, A19 Pro.

Asimismo, parece ser que, para mantener la compatibilidad con la carga inalámbrica MagSafe, Apple incorporó una sección de vidrio en la parte trasera, sin comprometer el diseño y la funcionalidad.

The iPhone 17 launches this month �� pic.twitter.com/MrOnhjJVE6— Apple Hub (@theapplehub) September 1, 2025

¿Inspiración o copia?

Con el paso de los años, Apple ha tomado decisiones prudentes al momento de adoptar elementos de sus competidores, especialmente en funciones de software. En esta ocasión, la empresa fue más allá, adoptando un diseño bastante reconocible entre otros modelos del mercado, sin ser necesariamente un aspecto negativo.

Al implementar los elementos funcionales y positivos de otros smartphones, Apple ve la oportunidad de ofrecer una experiencia parecida en cuanto al diseño, pero con un mejor rendimiento ; combinando las mejoras positivas en el diseño y su sistema operativo cada vez mejor.

Ahora sólo queda esperar al lanzamiento oficial para comprobar todas las novedades que nos traerá el iPhone 17.

