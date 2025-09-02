Martes, 02 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Conoce cuáles son las nuevas funciones de mensajería en TikTok

Es un hecho que la plataforma de TikTok transiciona de videos virales a absoluta red social 

Por: El Informador

De acuerdo con TechCrunch, las nuevas implementaciones de TikTok responden a las demandas de generaciones como la “Z”, que buscan medios de comunicación mucho más flexibles. AFP / ARCHIVO

De acuerdo con TechCrunch, las nuevas implementaciones de TikTok responden a las demandas de generaciones como la “Z”, que buscan medios de comunicación mucho más flexibles. AFP / ARCHIVO

Con el fin de mantenerse a la vanguardia tecnológica, y de fomentar una mayor interacción, la aplicación asiática líder en videos cortos, TikTok, ampliará su propuesta de mensajería al integrar nuevas funciones para mensajes directos.

Pues según informó la plataforma TechCrunch, la plataforma permitirá enviar notas de voz y compartir hasta nueve fotografías o vídeos en conversaciones individuales o de grupos, lo cual busca emular la cercanía que ya han logrado gigantes como WhatsApp e Instagram. 

Lee: Guadalajara reduce delitos y aumenta 10 puntos de percepción de seguridad

Estas serán las nuevas funciones de mensajería en TikTok

De acuerdo con TechCrunch, estas implementaciones responden a las demandas de las últimas generaciones, como la “Z”, que busca un medio de comunicación mucho más cotidiano y flexible. Tal es el caso de las notas de voz de hasta 60 segundos que los usuarios podrán grabar y enviar a los chats que deseen. 

Junto con las notas de voz, los usuarios podrán compartir hasta nueve fotos o vídeos por mensaje, bien sea desde la cámara o seleccionando archivos desde su galería. Además, estas podrán editarse previas al envío.

Mira: Extraditan a EU a mexicano implicado en el asesinato de una mujer

Sin embargo, y como muestra de compromiso de TikTok con la privacidad de cada persona. La aplicación prohibirá enviar imágenes o vídeos como primer mensaje en una conversación nueva. Tales actualizaciones estarán disponibles para la mayoría de los usuarios en las próximas semanas, todavía sin una fecha exacta. 

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones