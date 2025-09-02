Conoce cuáles son las nuevas funciones de mensajería en TikTok

Con el fin de mantenerse a la vanguardia tecnológica, y de fomentar una mayor interacción, la aplicación asiática líder en videos cortos, TikTok, ampliará su propuesta de mensajería al integrar nuevas funciones para mensajes directos.

Pues según informó la plataforma TechCrunch, la plataforma permitirá enviar notas de voz y compartir hasta nueve fotografías o vídeos en conversaciones individuales o de grupos, lo cual busca emular la cercanía que ya han logrado gigantes como WhatsApp e Instagram.

Estas serán las nuevas funciones de mensajería en TikTok

De acuerdo con TechCrunch, estas implementaciones responden a las demandas de las últimas generaciones, como la “Z”, que busca un medio de comunicación mucho más cotidiano y flexible. Tal es el caso de las notas de voz de hasta 60 segundos que los usuarios podrán grabar y enviar a los chats que deseen.

Junto con las notas de voz, los usuarios podrán compartir hasta nueve fotos o vídeos por mensaje, bien sea desde la cámara o seleccionando archivos desde su galería. Además, estas podrán editarse previas al envío.

Sin embargo, y como muestra de compromiso de TikTok con la privacidad de cada persona. La aplicación prohibirá enviar imágenes o vídeos como primer mensaje en una conversación nueva. Tales actualizaciones estarán disponibles para la mayoría de los usuarios en las próximas semanas, todavía sin una fecha exacta.

