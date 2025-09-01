Melody cantará al poder femenino en Miss Universo 2025 en Jalisco

Jalisco será sede de la belleza mexicana con la final de Miss Universo México 2025, que se celebrará en nuestro estado en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas, donde 32 bellezas darán lo mejor de sí para ser la elegida que representará a México en el mundo. Esta edición será más grande y más especial porque contará con la presencia de lujo de una diva internacional: la cantante española Melody, que con su tema "Esa diva" alumbrará el Opening Show de Miss Universo México.

"Esa diva " es una canción que celebra tanto el poder femenino como lo humano en sí, un himno que festeja a la vida, que llama a no rendirse, que abraza esas batallas diarias, esos dolores silenciosos que vivimos todos. Melody legó al mundo un tema con el que todas las mujeres, sin importar de dónde vengan, puedan sentirse unas reinas de la belleza. Que un tema tan poderoso sea bandera de Miss Universo México 2025, en un contexto en el que el certamen es cada vez más inclusivo, representa un orgullo para la cantante.

La cantante española, Melody. EL INFORMADOR/ J. Acosta

"Para mí es un auténtico honor poder estar aquí con ustedes en una gala tan especial donde se celebra un día hermoso, lleno de mucha belleza, y sobre todo realzando también el poder de la mujer que es algo divino y hermoso en el mundo", comentó la cantante española, en entrevista exclusiva con EL INFORMADOR. "De verdad es un auténtico honor poder aportar mi granito de arena a través del arte, de la música, con mi canción Esa diva. Es un tema muy interesante, ya que viene como anillo al dedo para este certamen también, donde habla un poco del poder de cada persona y la lucha que tenemos, cada uno de nosotros cada día en la vida y que diva somos todos y todas" .

Aunque Melody concibió "Esa diva" con el propósito de unificar y de celebrar a todas las mujeres y todas las personas, sí fue sorpresivo para ella que fuera tan bien recibido por el público. La cantante comparte que es bello que la canción haya cumplido ese propósito, porque para ella todos somos iguales, y la llena de satisfacción como artista que la canción ya ni siquiera es de ella, sino que la gente la ha hecho suya.

"Yo hago música para que pasen este tipo de cosas. Para que la gente se vea reflejada en la canción, para que la abracen. Y me parece maravilloso", asegura la cantante, con una sonrisa. "Porque cuando se hizo Esa diva, fue con ese afán, que la gente dijese, yo soy esa diva, yo me veo reflejada ahí. Y habla de todo tipo de mujer, todo tipo de personas, de toda posición social, laboral, la que tiene más posibilidades, la que tiene menos. No deja indiferente a nadie. Porque todos somos iguales, es tan importante el trabajo que yo hago como el trabajo que hace la limpiadora que viene aquí todos los días. A mí a mí me encanta. Yo siempre lo tengo súper en cuenta eso y me parece algo importantísimo.

"Esa diva" fue el estandarte con el cual Melody representó a su país en el Festival de la Canción 2025, y que además se convirtió en disco de oro. El tema también fue un éxito rotundo en México, razón por la cual la cantante confesó que está preparando cosas especiales para nuestro país, donde es tan querida.

"Cuando miro mis estadísticas en las redes sociales, en plataformas digitales, México es el primer país que escucha mi música. Así que algo tenemos que hacer. Esto se tiene que solucionar. Por supuesto que estamos preparando cosas muy lindas y espero que todo llegue a buen puerto. Lo que quiero dejar claro es que todo lo que vamos a hacer es con mucho amor", finalizó la cantante española.

