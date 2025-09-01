Aunque ya estaba dentro de los objetivos de las misiones Artemis, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) aceleró sus planes para instalar el primer reactor nuclear en la superficie de la Luna, con el objetivo de que esté operativo antes de 2030, así es, la humanidad volverá a pisar la luna en esta década (Según pronostica la NASA).

El anuncio representa un giro estratégico en la carrera espacial (o berrinche según quieras verlo), motivado por la competencia con China y Rusia, quienes también han presentado iniciativas para llevar reactores lunares a mediados de la próxima década.

La directriz fue emitida recientemente por Sean Duffy, administrador interino de la NASA, quien explicó que el nuevo plan busca desplegar un sistema de fisión nuclear capaz de generar al menos 100 kilovatios de energía eléctrica. Este incremento es significativo, ya que los primeros proyectos de la agencia contemplaban solo 40 kW. El sistema se basará en un ciclo cerrado Brayton para transformar el calor en electricidad y deberá pesar menos de 15 toneladas, lo que lo hace transportable dentro de las futuras misiones Artemis.

Reactor nuclear en la Luna: el plan de la NASA. UNSPLASH.COM

Pero…¿Por qué hacerlo?

De acuerdo con la NASA, contar con un reactor nuclear en la Luna permitirá mantener en funcionamiento hábitats, sistemas de soporte vital, vehículos y equipos científicos de manera constante, incluso durante las largas noches lunares que duran aproximadamente 14 días terrestres. “Si queremos tener una base en la Luna, necesitamos energía confiable”, reiteró Duffy.

Aunque, seamos honestos, adelantarlo no responde solamente a una “necesidad tecnológica. China y Rusia ya habían anunciado sus planes para mediados del 2030, por lo cuál podrían establecer zonas de exclusión alrededor de los reactores y asegurar regiones estratégicas, especialmente aquellas que contienen reservas de hielo, esenciales para producir agua y combustible.

Si logra cumplir con su nuevo calendario, Estados Unidos sería la primera nación en colocar un reactor nuclear en la Luna. Este avance marcaría un hito no solo en la exploración espacial, sino también en la geopolítica del siglo XXI, en la que la energía será la clave para sostener la presencia humana más allá de la Tierra.

MR