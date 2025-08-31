Calendario lunar septiembre 2025: Fechas de eclipses, fases y la Luna del Maíz

Este mes se perfila como un periodo astronómico extraordinario, cargado de fenómenos que captarán la atención tanto de aficionados como de profesionales de la astronomía. Septiembre no solo mostrará sus fases lunares habituales, sino que se verá acompañado por dos eclipses inusuales: un eclipse parcial de sol y un eclipse penumbral de luna, un raro doble evento que amplifica el interés científico y cultural.

Desde los primeros días, la luna creciente comenzará a ganar presencia en el cielo, aumentando su brillo hasta alcanzar la luna llena el 7 de septiembre . Este año, la luna llena coincide con la denominada Luna del Maíz, una de las más emblemáticas del calendario lunar. En el hemisferio norte, esta luna marca el periodo de cosechas de finales de verano y la preparación para la siembra, manteniendo viva una tradición agrícola que se remonta a generaciones.

Tras el punto culminante de la luna llena, la luz lunar irá disminuyendo hasta llegar al cuarto menguante el 14 de septiembre. La luna nueva aparecerá el 22 de septiembre , sincronizándose con el equinoccio que da inicio al otoño en el hemisferio norte y a la primavera en el sur , mientras que el ciclo concluirá con el cuarto creciente el 30 de septiembre, preparando el escenario para octubre.

En paralelo, septiembre 2025 se distingue por la presencia de dos eclipses. El primero, el 18 de septiembre, será un eclipse parcial de sol visible en varias regiones del hemisferio sur. Días después, el 22 de septiembre, se producirá un eclipse penumbral de luna durante la fase de luna nueva, en el que la Tierra proyectará su sombra más tenue sobre el satélite, generando un oscurecimiento sutil que coincidirá con el equinoccio. La coincidencia de ambos eclipses en un mismo mes es poco común y representa una oportunidad única para estudiar las interacciones entre el sol, la luna y la Tierra.

La Luna del Maíz, más allá de su importancia agrícola, conserva un fuerte valor simbólico. Asociada con la abundancia, la vida y los ciclos estacionales , ha sido celebrada en rituales y ceremonias comunitarias, especialmente en pueblos originarios de Norteamérica, donde la luna simboliza la conexión entre el cielo y la tierra.

Septiembre de 2025, con su mezcla de fenómenos astronómicos y significados culturales, se convierte en un mes que une ciencia y tradición. Observatorios, asociaciones culturales y comunidades rurales coinciden en que mirar al cielo no solo alimenta la curiosidad científica, sino que también fortalece los vínculos con la naturaleza y la herencia cultural.

EE