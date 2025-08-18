Lunes, 18 de Agosto 2025

¿Cuántos minutos durará el eclipse solar más largo del siglo?

Los eclipses solares se producen cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta y oscureciendo parcialmente o totalmente la luz solar

Por: SUN .

No todos los lugares de la Tierra pueden observar un eclipse solar, ya que la sombra lunar cubre únicamente ciertas regiones. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el eclipse solar considerado el más largo del siglo, ocurrirá el 2 de agosto de 2027, y no este año, como se había difundido previamente.

La duración de este eclipse solar será de 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convierte en un fenómeno extraordinario.

¿Qué es un eclipse solar?

Los eclipses solares se producen cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta y oscureciendo parcialmente o totalmente la luz solar. No todos los lugares de la Tierra pueden observar un eclipse solar, ya que la sombra lunar cubre únicamente ciertas regiones. Para verlo, es necesario encontrarse en el lado iluminado del planeta y dentro de la trayectoria de la sombra.

¿Será visible en México?

Desafortunadamente, este espectáculo no será visible en México, ya que su trayectoria está limitada a regiones específicas de Europa, África y Asia.

Sin embargo, podrá disfrutarse de forma virtual a través de transmisiones en vivo en diversas plataformas digitales, que comenzarán a las 01:45 de la madrugada, hora del centro de la Ciudad de México.

