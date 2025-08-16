Eclipse Lunar 2025: ¿Cuándo y a qué hora será la Luna de Sangre?

En septiembre, el cielo nocturno ofrecerá un espectáculo único: un eclipse lunar total visible en varias regiones del mundo. Este fenómeno, que cautiva a los amantes de la astronomía, es popularmente conocido como “Luna de Sangre” debido al tono rojizo que adquiere nuestro satélite durante el evento.

Aunque a lo largo de los siglos ha estado rodeado de supersticiones y significados místicos, la ciencia explica que el característico color rojo se debe a la forma en que la luz de la Tierra se filtra y se refleja en la superficie lunar.

De acuerdo con National Geograpic, este factor se debe a que cuando la Tierra bloquea la luz solar, algunos rayos logran filtrarse a través de la atmosfera terrestre, desviándose a la superficie del satélite natural y provocando este tono rojizo y anaranjado.

De acuerdo con el portal StarWalk, el Eclipse Lunar o Luna de Sangre tendrá lugar durante el próximo mes, específicamente el domingo 7 de septiembre, entre las 11:30 y 12:52 horas (tiempo del centro de México).

Desafortunadamente este fenómeno astronómico no podrá verse en el territorio mexicano ni en el continente americano, debido a que solo será visible en algunos puntos de Europa, Rusia, Australia, África y la Antártida. No obstante, este no es un motivo para desanimarse ya que podrás ver este evento astronómico a través de transmisiones en vivo en la plataforma de YouTube.

La famosa Luna de Sangre es la forma popular de llamar a un eclipse lunar total, el cual ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Según la NASA, estos fenómenos se presentan entre cuatro y siete veces al año, pero cada uno solo se puede ver desde la mitad del planeta.

