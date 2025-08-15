Viernes, 15 de Agosto 2025

Eclipse solar más largo del siglo: Estos son los países donde podrá verse

Este evento astronómico adquirió gran relevancia ya que, según los datos de la NASA, tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos

Lo que se puede ver durante un eclipse solar total dependerá de las condiciones meteorológicas y del lugar desde donde se mire. ESPECIAL / CANVA

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el calendario astronómico pronostica que el eclipse de sol ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027.

¿Cuál será la duración del Eclipse Solar más largo del siglo?

Este evento astronómico adquirió gran relevancia ya que, según los datos de la NASA, tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos, por lo cual, los amantes del cielo se encuentran ansiosos por su llegada.

Lo que se puede ver durante un eclipse solar total dependerá de las condiciones meteorológicas y del lugar desde donde se mire. 

Hasta el momento se sabe que el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 tendrá una mayor visibilidad en las siguientes regiones de África, Europa y Medio Oriente:

  • España, especialmente en las regiones del sur como Cádiz y Tarifa
  • Gibraltar
  • Países del norte de África como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto
  • Regiones del Medio Oriente como Arabia Saudí, Sudán, Yemen y Somalia

