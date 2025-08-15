Eclipse solar más largo del siglo: Estos son los países donde podrá verse

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el calendario astronómico pronostica que el eclipse de sol ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027.Este evento astronómico adquirió gran relevancia ya que, según los datos de la NASA, tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos, por lo cual, los amantes del cielo se encuentran ansiosos por su llegada.Lo que se puede ver durante un eclipse solar total dependerá de las condiciones meteorológicas y del lugar desde donde se mire. Hasta el momento se sabe que el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 tendrá una mayor visibilidad en las siguientes regiones de África, Europa y Medio Oriente:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV