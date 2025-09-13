Las personas mayores producen niveles mucho más altos que los jóvenes de una proteína llamada apolipoproteína D (ApoD) que está involucrada en el metabolismo y la inflamación, lo que les da menos capacidad para resistir infecciones víricas; por eso cuando se infectan de gripe, su enfermedad es más grave.

El hallazgo, efectuado por un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Nottingham (Reino Unido) y publicado el pasado lunes en la revista Pnas, ayudará a los facultativos a afrontar este riesgo y atender mejor a los adultos mayores.

"El envejecimiento es un factor de riesgo principal en las muertes relacionadas con la gripe", recuerda Kin-Chow Chang, investigador de la Universidad de Nottingham, y coautor del artículo.

"Además, la población mundial está envejeciendo a un ritmo sin precedentes en la historia humana, lo que plantea problemas importantes para la atención de la salud y la economía", añade.

"Por todo ello, necesitamos averiguar por qué los pacientes mayores a menudo sufren más gravemente de la infección por el virus de la gripe", apunta.

Para hacer el estudio, el equipo investigó los mecanismos involucrados en el aumento de la gravedad de la infección por el virus de la gripe con la edad usando un modelo de ratón envejecido y secciones de tejido humano de donantes.

Los investigadores descubrieron que ApoD es un factor celular relacionado con la edad que impide la activación de la respuesta antiviral del sistema inmunológico frente a la infección por el virus de la gripe.

El estudio reveló que la producción altamente elevada de ApoD con la edad en el pulmón genera un daño tisular extenso (en los tejidos) durante la infección que reduce la respuesta antiviral protectora del organismo.

ApoD es, por lo tanto, un objetivo para la intervención terapéutica para proteger contra la infección grave por el virus de la gripe en los ancianos, lo que tendría un impacto mayor en la reducción de la morbilidad y la mortalidad en la población envejecida.

"Ahora hay una oportunidad emocionante para mejorar terapéuticamente la gravedad de la enfermedad de los ancianos por infección del virus de la gripe con inhibidores de ApoD", defiende Chang.

La investigación fue una colaboración internacional liderada por científicos de la Universidad Agrícola de China, la Universidad de Nottingham, el Instituto de Microbiología (Academia China de Ciencias), el Instituto Nacional de Control y Prevención de Enfermedades Virales (Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades) y la Universidad de Edimburgo.

