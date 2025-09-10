iPhone 17: Cómo funciona la eSIM y qué opciones existen en México

Con la llegada del iPhone 17, aspectos como su precio y diseño han colocado a Apple bajo la mirada crítica de muchos. Sin embargo, uno de los temas más comentados ha sido la compatibilidad con tarjetas SIM, ya que los nuevos modelos de la compañía no permitirán la activación mediante tarjetas físicas.

Esta medida afecta al iPhone 17 y sus versiones Pro y Pro Max. En el caso del Pro Max, que cuenta con la batería más potente de Apple hasta la fecha, se necesitaba optimizar el espacio interno del dispositivo, y la bandeja para la tarjeta SIM fue uno de los primeros elementos en eliminarse.

Lo mismo ocurre con el iPhone Air, que con apenas 5.6 mm de grosor no tiene espacio para la tradicional bandeja de SIM, por lo que su activación únicamente es posible mediante eSIM.

La eSIM, o SIM integrada, es una tarjeta digital que viene incorporada en los dispositivos de Apple, eliminando la necesidad de contar con una tarjeta física.

Entre sus ventajas se encuentran la posibilidad de cambiar de SIM sin complicaciones, usar dos números al mismo tiempo, gestionar múltiples eSIM (hasta ocho o más) y activar nuevos planes de manera digital. Además, la adopción de la eSIM incrementa la seguridad, ya que, en caso de pérdida o robo del dispositivo, la tarjeta no puede ser retirada, facilitando un rastreo más eficaz.

Por otro lado, el uso exclusivo de una eSIM puede significar un obstáculo al querer cambiar de dispositivo y mantener el mismo número telefónico; y es que, al tratarse de un sistema digital, este está configurado con el número de serie del iPhone. No obstante, ya hay algunas opciones para agilizar el proceso.

¿Qué opciones de eSIM existen en México?

Desde su llegada a México en 2019, diferentes empresas de telefonía móvil se han esforzado por hacerse de la tecnología y los beneficios de las eSIM, llegando a cubrir 9.5 millones de líneas a finales de 2024, de acuerdo con la firma 'The Competitive Intelligence Unit' (CIU).

Si en tus planes está adquirir alguno de los nuevos equipos presentados durante el Apple Event de este martes, debes saber que en nuestro país existen diferentes opciones y compañías para adquirir una eSIM:

Por activación de operador de eSIM : el servicio está disponible con AT&T. Ya sea que te asignen una al momento de tu compra o que, después de configurarlo, solicites una vía telefónica.

Por transferencia rápida de eSIM : disponible con AT&T y Telcel. Es ideal para conservar tu número cuando cambies de un modelo a otro de iPhone y sin necesidad de recurrir al operador de la línea.

Por código QR o app del operador: la activación de la tarjeta a través de estas modalidades puede solicitarse en AT&T, Movistar y Telcel. Con estas tres compañías también puedes adquirir una eSIM de prepago para una línea local, en caso de que viajes al extranjero.

La preventa para adquirir el nuevo iPhone 17 de Apple está pautada para el viernes 12 de septiembre en punto de las 6 am (hora del centro de México); mientras que la venta general empezará el 19 de septiembre.

