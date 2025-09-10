¿Cuánto vale tu iPhone viejo si lo intercambias por el iPhone 17?

Apple anunció este martes la llegada del tan esperado iPhone 17, su nuevo modelo actualizado con mejoras significativas en aspectos clave del teléfono, como la cámara, el sistema, las funciones y mucho más.

La llegada de este dispositivo tiene a muchos fanáticos de Apple emocionados y ansiosos por disfrutar de todos los nuevos beneficios que el iPhone 17 ofrece. Si eres uno de los interesados en adquirir este producto y renovar tu celular, aquí te explicamos cómo hacerlo.

En caso de que no lo supieras, Apple cuenta con un programa denominado "Trade in Phone", que básicamente permite canjear tu celular viejo por uno más reciente. A continuación, te indicamos los montos que podrías recibir a cambio.

¿Cómo funciona el programa "Trade in Phone"?

De acuerdo con el sitio de Apple, su programa de canje tiene varias ventajas sostenibles como ayudar al planeta al fomentar la práctica del reciclaje y apoyar a los usuarios a realizar compras inteligentes que les resulten favorecedoras.

Dicho intercambio se realiza por medio del Trade In, programa de canje promovido por el fabricante californiano mediante las tiendas MacStore de México.

A través de dicha iniciativa, a los usuarios se les permite obtener un crédito para adquirir un modelo de iPhone más reciente a cambio de dejar el anterior.

¿Cómo canjear tu iPhone actual por el nuevo iPhone 17?

Si quieres obtener el beneficio del canje, MacStore enlista una serie de recomendaciones para realizar el proceso de manera correcta:

Realiza el intercambio en todas las tiendas físicas MacStore del país ; si8 lo prefieres, puedes contactar al personal de una sucursal vía online para que te apoye en el proceso.

Para llevar a cabo el canje es necesario presentar una identificación oficial con fotografía.

El dispositivo ¡Phone que desees intercambiar deberá estar en condiciones físicas y operativas óptimas. No puede tener golpes, daños en la pantalla, problemas con el sistema, entre otros.

No es necesario que entregues los accesorios de tu celular como el cargador, la caja original y los documentos de la compra. El dispositivo sí es indispensable.

¿Cuánto dinero te dan por canjear tu iPhone por el iPhone 17?

Al ir a una sucursal de MacStore, el personal te dirá si tu iPhone es aplica para el programa. De ser así, Apple de podría dar un descuento monetario o con fondos para una Gift Card.

Esta es la lista del valor del canje, aunque recuerda que puede variar por las condiciones del equipo:

iPhone 16 Pro Max hasta $30 mil

iPhone 16 Pro hasta $27 mil

iPhone 16 Plus hasta $22 mil

iPhone 16 hasta $20 mil

iPhone 15 Pro Max hasta $20 mil

iPhone 15 Pro hasta $16 mil

iPhone 15 Plus hasta $13 mil 500

iPhone 15 hasta $14 mil

iPhone 14 Pro Max hasta $15 mil

iPhone 14 Pro hasta $13 mil

iPhone 14 Plus hasta $10 mil 500

iPhone 14 hasta $10 mil

iPhone 13 Pro hasta $9 mil

iPhone 13 hasta $7 mil

iPhone 13 Mini hasta $6 mil 500

iPhone 12 Pro Max hasta $8 mil

iPhone 12 pro hasta $7 mil

iPhone 12 hasta $5 mil

iPhone 12 Mini hasta $4 mil 500

iPhone 11 Pro Max hasta $7 mil

iPhone 11 Pro hasta $5 mil 500

iPhone 11 hasta $4 mil

iPhone SE 3 hasta $3 mil 500

El precio del nuevo iPhone 17 va desde los $19 mil 999 (con 256GB de almacenamiento) hasta el iPhone 17 Pro Max (con 2TB de almacenamiento) y cuyo costo es de $50 mil 999.

