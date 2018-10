Crean marca de agua digital que protege las imágenes

Para contrarrestar la piratería en televisión abierta e Internet (streaming), en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron una marca de agua digital para proteger imágenes de alto rango dinámico.

El desarrollo es importante en la medida que las pérdidas por robo de imágenes en dichos medios fue, tan sólo en 2016, de más de 2.4 billones de dólares.

"Es importante proteger esa información de imágenes mediante una marca de agua”, asegura la UNAM

La estudiante universitaria, Karina Ruby Pérez Daniel, y el académico Francisco Javier García Ugalde, de la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios, son los responsables de esta creación.

En un comunicado, la UNAM informó que la marca de agua se basa en la tecnología de los billetes que únicamente es visible a contraluz, que protege una tecnología emergente: HDR

El algoritmo creado, selecciona de manera automática la región en donde debe ir la marca no visible, partiendo de la luminosidad y tamaño del área donde se incrustará.

Pérez Daniel, becaria posdoctoral de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) informó que este proyecto inició hace año y medio con el propósito de proteger una tecnología emergente que salió al mercado en 2015. Agregó que apenas se están vendiendo las primeras televisiones con tecnología HDR (high dynamic range).

La especialista en ingeniera electrónica en comunicaciones detalló que HDR es un conjunto de técnicas que facilitan tener mayor rango de luminosidad entre las zonas más claras y las más oscuras de una imagen digital generada por fotografía, computadora, tableta o teléfono celular inteligente.

Su virtud es que logra imágenes más reales, pues se parecen en mayor medida a las visualizadas por el ojo humano.

Esta tecnología es susceptible de ser robada, copiada ilegalmente y distribuida, y “actualmente hay muy pocos propietarios de tecnología HDR, por eso es importante proteger esa información de imágenes mediante una marca de agua”.

Hasta hace un par de años había dos formas de poner la marca de agua: mediante métodos invisibles que la introducen en la imagen, de tal manera que no se ve, y a través de cintillos visibles que avisan que el material está protegido.

“Aquéllas con métodos invisibles están completamente limpias, pero el problema es que el usuario no sabe si la información está marcada o no, por lo que puede estar replicándola o distribuyéndola pensando que no tiene derechos de autor”.

Los universitarios se basaron en la tecnología de los billetes. Se llama marcado de agua visible-no visible, y la usamos para proteger el contenido HDR digital.

Francisco Javier García, quien comentó que continuarán con el proyecto para, posteriormente, pensar e patentarlo, comentó que en el tipo de marca de agua digital “visible-invisible” (unseen visible watermarking) que desarrollaron, la marca se revela cambiando los parámetros de contraste al desplegar las imágenes en un monitor estándar, o al imprimirlas en papel.

