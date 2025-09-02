En redes sociales comenzó a circular un documento que asegura conocer el orden de salida de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025. La polémica estalló entre seguidores del reality, sobre todo porque los primeros eliminados del listado coinciden exactamente con los que ya abandonaron el programa.

Coincidencias con las eliminaciones confirmadas

Los primeros cinco nombres de la lista corresponden a expulsiones ya vistas en televisión:

Olivia Collins, la primera en dejar la casa.

Adrián di Monte, eliminado con una gran cantidad de votos.

Ninel Conde, una de las favoritas del público.

Priscila Malverde, quien no logró permanecer mucho tiempo.

Mariana Botas, cuya salida reforzó la credibilidad del documento filtrado.

La eliminación de Ninel y Mariana sorprendió tanto a la audiencia como a compañeros como Facundo, Dalila, Guana y Shiky, quienes manifestaron su asombro en plena transmisión.

El supuesto orden de eliminados en la temporada

Según la lista que circula en redes, las expulsiones se darían en el siguiente orden:

Olivia Collins

Adrián di Monte

Ninel Conde

Priscila Malverde

Mariana Botas

Clement Rodríguez “Shiky”

Dalila Polanco

José Luis “El Guana”

Facundo

Alexis Ayala

Elaine Haro

Aarón Mercury

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Abelito

¿Quién sería el sexto eliminado?

De continuar cumpliéndose la secuencia, el próximo en abandonar la competencia sería Clement Rodríguez “Shiky”, seguido de Dalila Polanco y José Luis “El Guana”. Este posible escenario ya genera expectativa y comentarios en redes sociales, donde los fanáticos discuten si la lista es real o solo una teoría bien planteada.

Un reto para la producción del reality

El que las filtraciones coincidan con los resultados oficiales plantea un desafío para la producción, que debe mantener el suspenso y la tensión característicos de este formato televisivo. Cabe recordar que no es la primera vez que circulan listas similares en ediciones previas del programa, lo que añade aún más intriga al desarrollo de la temporada.

Pese a las dudas, La Casa de los Famosos México 2025 sigue siendo uno de los realities más vistos del país. La participación de figuras como Ninel Conde y Mariana Botas, así como las votaciones masivas del público, convierten cada gala en un acontecimiento viral. Ahora, con la aparición de esta lista filtrada, el interés del público se intensifica semana tras semana.

