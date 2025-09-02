En redes sociales comenzó a circular un documento que asegura conocer el orden de salida de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025. La polémica estalló entre seguidores del reality, sobre todo porque los primeros eliminados del listado coinciden exactamente con los que ya abandonaron el programa.Los primeros cinco nombres de la lista corresponden a expulsiones ya vistas en televisión:La eliminación de Ninel y Mariana sorprendió tanto a la audiencia como a compañeros como Facundo, Dalila, Guana y Shiky, quienes manifestaron su asombro en plena transmisión.Según la lista que circula en redes, las expulsiones se darían en el siguiente orden:De continuar cumpliéndose la secuencia, el próximo en abandonar la competencia sería Clement Rodríguez “Shiky”, seguido de Dalila Polanco y José Luis “El Guana”. Este posible escenario ya genera expectativa y comentarios en redes sociales, donde los fanáticos discuten si la lista es real o solo una teoría bien planteada.El que las filtraciones coincidan con los resultados oficiales plantea un desafío para la producción, que debe mantener el suspenso y la tensión característicos de este formato televisivo. Cabe recordar que no es la primera vez que circulan listas similares en ediciones previas del programa, lo que añade aún más intriga al desarrollo de la temporada.Pese a las dudas, La Casa de los Famosos México 2025 sigue siendo uno de los realities más vistos del país. La participación de figuras como Ninel Conde y Mariana Botas, así como las votaciones masivas del público, convierten cada gala en un acontecimiento viral. Ahora, con la aparición de esta lista filtrada, el interés del público se intensifica semana tras semana.BB