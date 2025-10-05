Estos son los riesgos de compartir tu ubicación, según la Policía Cibernética

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), emitió una alerta a los usuarios de internet sobre los riesgos de compartir su ubicación en tiempo real a través de redes sociales, principalmente al publicar fotos y videos.

Explicó que una red social popular (Instagram), habilitó un mapa interactivo dentro de los mensajes directos, conocido como el "Mapa", que permite visualizar la ubicación actual de los contactos mediante pequeños íconos con su foto de perfil, y que se actualiza automáticamente cada vez que se abre la aplicación, esto puede exponer a los usuarios a riesgos de ciberacoso, hostigamiento, robo o allanamiento, así como a la exposición de datos personales y ciberataques.

Ante esto, la SSC-CDMX recomienda:

Desactivar el GPS cuando no sea necesario.

Revisar y gestionar los permisos que las aplicaciones solicitan.

Utilizar las herramientas de privacidad que ofrecen las redes sociales.

Desactivar el acceso a la ubicación en las aplicaciones.

Evitar publicar en tiempo real los lugares donde estés.

Configurar quien puede ver tu ubicación.

Para denuncias, asesoría o reportes, la Unidad de Policía Cibernética ofrece atención directa al número 55 5242 5100, extensión 5086, o mediante correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

