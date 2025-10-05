ChatGPT vs Gemini: ¿Quién domina la IA?

La Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado como una de las tecnologías más influyentes del mundo. Más allá de ser simples herramientas de apoyo, se han convertido en aliados del ser humano y están cada vez más presentes en el dominio público. Entre las más destacadas se encuentran ChatGPT y Gemini.A continuación, te mostramos las ventajas y desventajas de estas herramientas de IA, comparando sus capacidades en escritura, voz, visión y programación.Para creatividad y narrativa, ChatGPT-4o brilla más; para precisión técnica, Gemini 2.5 Pro es la mejor opción.Elegir entre Chat GPT o Gemini depende del uso que le quieras dar: creatividad o precisión, voz natural o programación avanzada, visión rápida o procesamiento local en dispositivos. Lo cierto es que ambos han transformado la forma en que interactuamos con la Inteligencia Artificial. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS