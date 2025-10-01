Xbox Game Pass aumenta su precio en México, así quedan los planes

Si eres usuario con suscripción a Xbox Game Pass, tenemos malas noticias para ti. La compañía de Redmond ha decidido subir los precios de sus planes, lo cual podría afectar la economía de los jugadores ya que el aumento es considerable.

Además, la compañía ha hecho un ajuste a los nombres de los planes, los cuales quedarían así:

Xbox Game Pass Core se llamará ahora Xbox Game Pass Essential.

Xbox Game Pass Standard cambiará su nombre a Xbox Game Pass Premium.

Solo para el caso del Ultimate no habrá cambio de nombre.

¿Cuáles son los nuevos precios de Xbox Game Pass en México?

Los nuevos precios de los planes son:

Essential: se mantiene de precio a 169 pesos al mes.

Premium: se mantiene el precio en 219 pesos al mes.

Ultimate: pasara de 299 pesos al mes a 449 pesos al mes.

En plan Xbox Game Pass Ultimate existe una diferencia considerable de 150 pesos. Además, para quienes pagan la suscripción anual a este último tipo de suscripción, tendrán que pagar 5 mil 388 pesos al año.

Usuarios en contra del aumento de precios

Ante este aumento de precios en el Xbox Game Pass Ultimate, muchos usuarios han mostrado su molestia a través de redes sociales pues consideran que el aumento es significativo y afectaría su economía.

Incluso, algunas personas han comenzado a cancelar su suscripción a Xbox Game Pass Ultimate por su nuevo precio: "Simplemente ya no me alcanza, tengo otras prioridades, esto no es algo indispensable", escribe un usuario.

SV