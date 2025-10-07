Así puedes usar ChatGPT en WhatsApp paso a paso

ChatGPT es una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas en la actualidad y ahora es posible usarla en WhatsApp en español, aquí te decimos cómo.

¿Cómo usar ChatGPT en WhatsApp?

El proceso para hacer uso de esta herramienta en la aplicación de WhatsApp es muy sencillo y no requiere de un registro. El primer paso es entrar a la aplicación e iniciar un nuevo chat, seleccionando el cuadro verde ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Después deberás colocar el número +1 (1) 800 242-8478 en la barra de búsqueda de la parte superior. Al ingresar este número puedes comenzar una conversación con el chatbot de la empresa dirigida por Sam Altman y hacer las consultas que deseas.

Aunque esta medida busca ampliar el número de usuarios de ChatGPT, la realidad es que utilizarlo en WhatsApp tiene limitaciones:

No permite la carga de archivos, por lo tanto, solo se pueden subir imágenes

Si la respuesta es amplia, esta puede cortarse o llegar incompletas

No puedes gestionar chats anteriores

No es posible acceder a funciones avanzadas

Pese a esto, ChatGPT continúa siendo útil para responder preguntas generales, realizar recomendaciones, redactar y corregir textos, traducir distintos idiomas, brindar consejos sobre productividad, transcribir notas de voz, analizar imágenes, entre muchas otras funciones.

¿Hay un límite de uso de ChatGPT en WhatsApp México?

Al incorporar esta función en Estados Unidos y Canadá, el sitio de OpenIA Help especificó que en dichas locaciones los usuarios tenían hasta 30 minutos de uso gratis al mes, con un límite de mensajes diarios. Sin embargo, en México actualmente no existe una restricción.

