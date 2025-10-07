Así puedes saber si tu cuenta de WhatsApp fue hackeada

Hoy en día, la tecnología avanzada ha permitido que los hackeos sean frecuentes. Los ciberdelincuentes tienen como foco las redes sociales, donde pueden robar información valiosa, como datos personales.

A pesar de que esto puede ser más frecuente en cuentas de Facebook, la realidad es que las cuentas de WhatsApp no se salvan de ser hackeadas.

¿Cómo saber si mi cuenta de WhatsApp fue hackeada?

Como punto principal, se debe mencionar que tu cuenta de WhatsApp puede estar activa en un dispositivo; sin embargo, se puede usar en hasta cuatro dispositivos cuando está en su versión web.

La desventaja es que, al estar registrada solo en un celular, se pierde el acceso si la cuenta ha sido hackeada.

Una de las formas de saber si tu cuenta fue hackeada es:

Al abrir la aplicación, aparecerá como si apenas se hubiera instalado.

¿Cómo recuperar mi cuenta de WhatsApp si fue hackeada?

Para esto, hay que volver a hacer el registro; no obstante, llegará un mensaje indicando que la cuenta se encuentra activa en otro dispositivo.

Cabe mencionar que, en algún momento, WhatsApp detectará esta anomalía que se está presentando, entonces bloqueará la cuenta por seguridad y se tendrá que esperar un lapso de tiempo para volver a recuperarla.

Cuando recuperes la cuenta, se recomienda hacer la verificación en dos pasos de la siguiente manera:

Ir a los tres puntitos en el apartado de Ajustes. Ir a Cuenta → Verificación en dos pasos. Activarla.

Después de esto, pedirá un código de seis dígitos, el cual no hay que olvidar, porque será necesario para recuperar la cuenta.

Otro punto importante que no debes olvidar es que , en caso de que se haya compartido ese código con otra persona, sí se recomienda cambiarlo para mayor seguridad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS