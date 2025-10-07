La Selección Nacional de México Sub-20 se encuentra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de Futbol Sub-20 2025, y esta tarde se enfrentará a la selección de Chile (la anfitriona), en el estadio Elías Figueroa Brander, anteriormente Estadio Regional Chiledeportes, y estadio municipal de Valparaíso en el país sudamericano.

El conjunto tricolor, dirigido por Eduardo Arce, logró asegurar su clasificación a Octavos de Final luego de haber vencido a Marruecos , siendo el único que pudo vencer al equipo africano, líder del Grupo C.

¿Quién ganará el partido Chile vs México?

Este día le pedimos a la Inteligencia Artificial (IA) que, con base en datos estadísticos, emitiera su pronóstico acerca del ganador de este encuentro. Aquí su respuesta:

Con base en el análisis estadístico y el rendimiento en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20 de este año, el pronóstico se inclina ligeramente a favor de la Selección Mexicana Sub-20 . Sin embargo, el factor de la localía de Chile es un elemento de peso que podría nivelar las fuerzas.

Rendimiento en la Fase de Grupos

Equipo Desempeño Clasificación México (El Tri) Más sólido Logró 5 puntos al empatar con Brasil y España y vencer a Marruecos. El segundo del Grupo C. Chile (La Roja) Irregular Terminó con 3 puntos (victoria ante Nueva Zelanda, derrotas ante Japón y Egipto), clasificando por diferencia de goles. Es el segundo del Grupo A.

Tendencias ofensivas y goles

Ambos equipos muestran un patrón ofensivo, lo que sugiere un partido abierto con goles. Ambos equipos tienen la posibilidad de marcar goles.

Anotar primero: México ha anotado primero en 4 de sus últimos 5 juegos; Chile lo hizo en 3 de sus últimos 4.

Historial directo

Este será el primer enfrentamiento oficial en una Copa Mundial Sub-20 entre ambas selecciones. En 5 partidos no oficiales recientes, México registra 2 triunfos, Chile 1 y 2 empates.

Basado en la solidez mostrada en la fase de grupos y la valoración de las estadísticas:

El pronóstico se inclina a una victoria de México Sub-20. La mayor calidad individual y el mejor desempeño colectivo de México les da la ventaja. Sin embargo, el factor local de Chile lo convierte en un duelo muy cerrado, por lo que una victoria por la mínima o una definición en tiempo extra/penales (donde la estadística de una IA le da una ligera ventaja a Chile) son escenarios muy probables.

