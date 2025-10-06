Las respuestas automáticas generadas por inteligencia artificial son cada vez más frecuentes en los navegadores, y Google Chrome no es la excepción. Con la integración de Gemini, el asistente de IA de Google, se busca ofrecer información rápida y precisa, abarcando textos, imágenes, audios y códigos.

Algunos usuarios valoran esta herramienta por la rapidez en obtener datos, mientras que otros advierten que podría proporcionar información de fuentes poco confiables o generar inconvenientes adicionales.

Paso a paso para desactivar las respuestas automáticas de la IA en Google Chrome:

Abrir Chrome Web Store: el primer paso es ingresar a la tienda de extensiones de Google Chrome desde el navegador. Buscar la extensión: escribir “Bye, Bye, Google AI” en el buscador de la tienda para localizar la herramienta. Instalar la extensión: hacer clic en “Agregar a Chrome” y esperar a que la instalación se complete. Configurar la extensión: una vez instalada, se puede seleccionar qué apartados relacionados con la IA se desean ocultar en la búsqueda. Navegar como antes: la extensión no elimina el código de Gemini ni su información; solo oculta las respuestas automáticas de la vista del usuario, ofreciendo resultados más similares a la experiencia tradicional del buscador.

Actualmente, la extensión cuenta con más de 60 mil usuarios, 341 valoraciones y una calificación de 4.4 estrellas de 5, según la tienda de Google Chrome.

¿De dónde viene Gemini IA?

El modelo de Inteligencia Artificial Gemini de Google fue lanzado a finales del 2023, es capaz de procesar e interconectar textos, imágenes, audios y códigos desde su concepción.

Su implementación de Gemini en la experiencia de Búsqueda de Google se realiza mediante un modelo personalizado que utiliza la web para “fundamentar” sus respuestas en tiempo real, el modelo se implementó poco a poco en todo el ecosistema de Google y fue nombrado de chatbot Bard a Gemini en febrero del 2024.

