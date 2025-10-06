Las respuestas automáticas generadas por inteligencia artificial son cada vez más frecuentes en los navegadores, y Google Chrome no es la excepción. Con la integración de Gemini, el asistente de IA de Google, se busca ofrecer información rápida y precisa, abarcando textos, imágenes, audios y códigos.Algunos usuarios valoran esta herramienta por la rapidez en obtener datos, mientras que otros advierten que podría proporcionar información de fuentes poco confiables o generar inconvenientes adicionales.Paso a paso para desactivar las respuestas automáticas de la IA en Google Chrome: Actualmente, la extensión cuenta con más de 60 mil usuarios, 341 valoraciones y una calificación de 4.4 estrellas de 5, según la tienda de Google Chrome.El modelo de Inteligencia Artificial Gemini de Google fue lanzado a finales del 2023, es capaz de procesar e interconectar textos, imágenes, audios y códigos desde su concepción.Su implementación de Gemini en la experiencia de Búsqueda de Google se realiza mediante un modelo personalizado que utiliza la web para “fundamentar” sus respuestas en tiempo real, el modelo se implementó poco a poco en todo el ecosistema de Google y fue nombrado de chatbot Bard a Gemini en febrero del 2024.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP