¿Para qué sirve borrar el caché de la computadora?

La memoria caché es uno de los elementos más importantes en todos los dispositivos, como celulares y computadoras, pues ayuda a guardar información confidencial y mejora las búsquedas de los usuarios en Internet.Pero cada cierto tiempo es importante hacer una limpieza para eliminar los datos obsoletos, que solo consumen espacio de almacenamiento. De lo contrario, pueden aparecer ciertas consecuencias.Hoy en particular te decimos cómo realizar este procedimiento desde tu computadora.De acuerdo con el fabricante Lenovo, el caché, también conocido como "memoria de acceso rápido", sirve para descargar una copia de todos los sitios web que visitas.Dichas copias se almacenan en la memoria interna del dispositivo para que puedas tener una mejor navegación de todos los portales web que consultas. Asimismo, guarda las imágenes y demás contenido que visitas o descargas desde Internet.Un ejemplo de lo anterior son las cookies, que guardan tus datos de navegación para personalizar tus búsquedas, resultados y hasta la publicidad que te sale en línea.De acuerdo con el Centro de Ayuda de Google, para que eliminar la memoria caché de tu computadora y cualquier otro dispositivo tienes que seguir estos pasos:Como podrás ver, realizar este procedimiento de manera periódica es muy importante. En promedio, se recomienda hacerlo cada 2 semanas o mínimo una vez al mes.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV